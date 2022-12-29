謝國樑檢討15％約聘雇延續前朝？ 林右昌：與事實有落差

基隆市長謝國樑上任後，市府人事處通知各局處提出約聘雇、臨時人員汰除15%檢討名單，市府昨天開記者會說明，約聘雇汰除行之有年，並公布近7年數據。對於汰除引起爭議，謝國樑今天說，檢討比例並非真正要汰除的人數，每年都有汰除的檢討方案，最後檢討多少人是另外一回事，不應碰到選舉就不檢討，該檢討的還是要檢討，最後汰除人數會有一個落差。

不過，前市長林右昌今天透過辦公室回應，表示謝市府稱檢討15％約聘僱人員是延續前市長林右昌的工作，此說法與事實有落差，因此澄清，以免誤會。

林右昌辦公室今天指出，去年為何沒有特別訂定檢討比例，最主要是因為林右昌考量嚴峻的防疫工作讓大家都很辛苦，但沒有訂定檢討比例，不代表各局處沒有檢討。去年約聘雇與臨時人員的考績早已依程序完成，人員檢討結果也依各級主管意見辦理，有部分不適任人員還是檢討汰換，汰換人數並非是「無」，其餘則依程序呈報林右昌簽核予以續聘。

林右昌辦公室指出，謝市長可能誤解「檢討比例」的意思，所謂的「檢討比例」並非「強制汰換比例」。很多約聘雇或是臨時人員都是各局處重要業務承辦人員，長年表現也都很好，所以即使依檢討比例要提出人數，過去都會尊重用人單位主管意見予以繼續續聘。

林右昌辦公室表示，民國103年上任時，張前市長執政時期的市府約聘雇與臨時人員的檢討如今年一樣均已完成，林右昌認為他才剛上任沒幾天，當然要予以尊重。此外，104年是林右昌市長上任後一年，並非政黨輪替那一年。如果新任市長一定要重新考核，強制汰換一定比例的約聘雇人員，只能尊重祝福。

市府發言人余治明昨天說，市府各局處與所屬單位學校，每年依據人事相關規定考核並訂有汰除比例，11月底前辦理初步考核工作，12月最終核定，這是市府行之有年的作法。

余治明昨天公布104年到110年約聘僱及臨時人員汰除比例與人數，111年目前汰除比例，循往例訂定15% ，各局處依實際情況做考量，今年將依108到110年提出的15%汰換比例辦理，並依照實際情況，斟酌汰除比例。

其中，以104年最高，汰除比例目標設在20%，實際汰除43人、105年15%，汰除28人、106年10%，汰除25人、107年15%，汰除6人、108年15%，汰除13人、109年15%，汰除14人、110年15%，汰除8人。