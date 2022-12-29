花蓮北濱外環道將封4天檢修 公所掛告示牌籲請配合改道

花蓮市北濱外環道將於明年1月3日至6日封路維修清潔，市公所今天掛起改道指示牌，市長魏嘉彥一早到場，籲請用路人注意封路時間，配合改道；另中山路地下道也將於明年1月7日晚間至8日清晨管制施工清潔。

花蓮市北濱外環道路由縣府委託市公所管養，交通流量大，許多砂石車、大貨車都經由外環道繞過市區，但經年累月掉落的砂石，容易造成北濱外環道排水設施淤積，排放的廢氣也會汙染牆面，每年農曆年前市公所都會封路清洗，保持外環道清潔。

市公所今天在北濱外環道南北兩端設置改道指示牌提醒用路人，市長魏嘉彥與公所清潔隊長吳慶展一早冒雨前往關切。

魏嘉彥說，北濱外環道全長1060公尺，年度維修工作將於明年1月3日上午8時至1月6日下午5時進行，屆時會封路清掃路面、清洗牆面，也會為排水溝清淤，提醒用路人務必遵守現場人員的交通引導，改由北濱街或海濱街通行。

魏嘉彥也提醒大貨車駕駛，管制期間，15噸以上貨車每晚8時至隔天上午8時，禁行北濱街與海濱街，請注意以免受罰。

在北濱外環道清洗乾淨後，接著將清潔中山路地下道，為減少對交通的衝擊，中山路地下道管制施工時間為明年1月7日晚間10時至8日清晨6時，市公所也請用路人屆時配合改道。