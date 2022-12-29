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女童玩溜滑梯被割傷 基隆協和文化親子公園塑膠條破損成陷阱

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
女童玩溜滑梯被割傷，基隆這親子公園塑膠條破損成陷阱，議員張秉鈞要求改善。圖／議員張秉鈞提供
女童玩溜滑梯被割傷，基隆這親子公園塑膠條破損成陷阱，議員張秉鈞要求改善。圖／議員張秉鈞提供

今年10月才開幕的基隆市中山區協和文化親子公園，傳出一名女童在玩溜滑梯時，被溜滑坡旁破損的塑膠條割傷，讓家長心疼不已。市議員張秉鈞要求徹底改善，保障大小朋友安全的遊憩空間。

張秉鈞表示，他昨天接獲市民朋友反映，有家長帶女童前往中山區協和文化親子公園，在玩耍溜滑梯時被塑膠條割傷，讓家長心疼不已。

張秉鈞昨天前往勘查，發現到溜滑坡旁的塑膠條已破裂翹起，確易造成孩童玩耍時造成受傷，嚴重更有可能插入眼睛，有安全問題，他馬上通報給區公所協助處理，要求徹底改善，還給大小朋友安全的遊憩空間，因才剛啟用2個月就發生狀況，應全面檢視。

張秉鈞說，中山區協和文化親子公園是他擔任市議員期間，努力爭取的第一座親子公園，當他每次經過時，不分平日假日都有相當多的大小朋友前往遊玩，看到很多人覺得相當開心，沒想到會發生破損的塑膠條割傷女童，市府要趕快全面清查。

張秉鈞表示，未來他將繼續整合雙塔白米甕風景區，再加上外木山臨海風景，將整個中山區特色公園，相信中山區將會成為最具特色開放空間，帶動基隆市整體觀光發展。

附近民眾表示，親子公園剛完工不久，很多小朋友來玩，應速改善。中山區公所向議員表示會立即改善。市府表示，已經要求改善，市長謝國樑下午將前往慰問受傷女童。

女童玩溜滑梯被割傷，基隆這親子公園塑膠條破損成陷阱，議員張秉鈞要求改善。圖／議員張秉鈞提供
女童玩溜滑梯被割傷，基隆這親子公園塑膠條破損成陷阱，議員張秉鈞要求改善。圖／議員張秉鈞提供

親子 議員 基隆

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