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謝國樑、蔡適應選後會面大和解 推基隆到南港直達火車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）與立委蔡適應（右）今天選後首次會面，兩方陣營選前多次互告，選後大和解互相握手致意。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（左）與立委蔡適應（右）今天選後首次會面，兩方陣營選前多次互告，選後大和解互相握手致意。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑與立委蔡適應今天選後首次會面，兩方陣營選前多次互告，選後大和解互相握手致意。謝國樑表示，已撤銷與蔡適應相關告訴，並將共同來推動台鐵基隆到南港直達車，蔡適應也允諾協助向台鐵來爭取。

蔡適應今天上午9時到達基隆市政府研商直達車事宜，謝國樑在門口迎接，兩人一起走進市長室，並特別握手致意，這是兩人選後首會面，上演大和解。

謝國樑說，10年前他在擔任立委時曾爭取過兩班直達車，目前希望再爭取基隆到南港台鐵的直達車，盼能在8時從基隆發車，8時23分可以到南港，具體發車時間還要向台鐵爭取協調。

謝國樑轉述，立委蔡適應今天也允諾向台鐵爭取基隆到南港直達車。

謝國樑說，本來他是想去拜訪蔡適應，但蔡立委很客氣表明他要主動到市府來，選舉過程難免有激烈競爭過程，選後要化干戈為玉帛，希望一起為市政和民眾的權益一起努力。

謝國樑說，他已通知律師，將就金星案請求回復名譽的民事訴訟，以及遭蔡適應委員在選舉期間指控賄選，所提的違反選罷法刑事訴訟等案件撤銷告訴，市民不會希望選後市長和立委還在告來告去。

會談過程中，蔡適應則向謝國樑提出未來基隆捷運可能要注意的問題，未來只要有需要向中央爭取的案子，蔡適應都表明可以協助。謝國樑對此感謝說，未來大家不分藍綠，共同努力來合作，期能共同推動交通直達車，讓基隆共好，通勤族有感。

蔡適應在與謝國樑會談後以立法院開會為由先離開，沒有受訪，辦公室主任林明智表示，今天市長邀約一定要先過來一下，今天會談對未來地方建設有很多共識，會配合來辦理，細節還在談。

交通處長王圳宏簡報「基隆到南港尖峰時段直達車方案」，說明目前上午7時到9時間，現僅有115車次、109車次兩班自強號，資料顯示台鐵基隆站，平日在早上8時到9時將近1500人進站，建議在列車運能方面，能再加掛車廂紓解尖峰時間旅次量。

基隆市長謝國樑表示，與立委蔡適應將共同來推動台鐵基隆到南港直達車，蔡適應也允諾協助向台鐵爭取。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑表示，與立委蔡適應將共同來推動台鐵基隆到南港直達車，蔡適應也允諾協助向台鐵爭取。記者游明煌／攝影

基隆捷運 蔡適應 謝國樑

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