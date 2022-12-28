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謝國樑、蔡適應商討台鐵直達車 謝釋善意撤銷選舉告訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今到大武崙沙灘了解「紅海」事件始末；明天將與立委蔡適應會商台鐵直達車事宜。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑（左）今到大武崙沙灘了解「紅海」事件始末；明天將與立委蔡適應會商台鐵直達車事宜。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市長謝國樑明天將與競選對手、立委蔡適應會面，商討未來推動交通直達車相關事宜。這是選戰結束後，兩人首次公開會面。市府表示，謝國樑將撤銷競選期間對蔡提起的告訴案件。

謝國樑和蔡適應競選基隆市長，攻防相當激烈，最後由謝勝出，12日25日入主市府。競選期間，謝國樑曾就「金星案」對蔡提起民事訴訟，請求回復名譽。蔡適應曾指控謝陣營賄選，謝也提告違反選罷法。市府今晚表示，相關案件都將撤銷告訴。

謝國樑說，基市府今晚發布明天首長公開行程，謝國樑明天上午將會晤蔡適應，共商未來推動基隆到南港交通直達車相關事宜，市府將提出基隆、台鐵直達車方案，期望與蔡共同推動，讓基隆通勤族有感。

基市府交通處長王圳宏明天將簡報「基隆到南港尖峰時段直達車方案」，目前上午7點到9點，僅有115車次、109車次自強號。台鐵基隆站平日早上8點到9點有將近1500人進站，建議台鐵加掛車廂，提高尖峰時間旅運能量。

基隆市立委蔡適應今邀請公路總局等單位開會，了解9026路線審議狀況；明天將與基隆市長謝國樑商討台鐵直達車事宜。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立委蔡適應今邀請公路總局等單位開會，了解9026路線審議狀況；明天將與基隆市長謝國樑商討台鐵直達車事宜。圖／蔡適應服務處提供

謝國樑 蔡適應

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