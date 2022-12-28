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謝國樑、蔡適應商討台鐵直達車 謝釋善意撤銷選舉告訴
基隆市長謝國樑明天將與競選對手、立委蔡適應會面，商討未來推動交通直達車相關事宜。這是選戰結束後，兩人首次公開會面。市府表示，謝國樑將撤銷競選期間對蔡提起的告訴案件。
謝國樑和蔡適應競選基隆市長，攻防相當激烈，最後由謝勝出，12日25日入主市府。競選期間，謝國樑曾就「金星案」對蔡提起民事訴訟，請求回復名譽。蔡適應曾指控謝陣營賄選，謝也提告違反選罷法。市府今晚表示，相關案件都將撤銷告訴。
謝國樑說，基市府今晚發布明天首長公開行程，謝國樑明天上午將會晤蔡適應，共商未來推動基隆到南港交通直達車相關事宜，市府將提出基隆、台鐵直達車方案，期望與蔡共同推動，讓基隆通勤族有感。
基市府交通處長王圳宏明天將簡報「基隆到南港尖峰時段直達車方案」，目前上午7點到9點，僅有115車次、109車次自強號。台鐵基隆站平日早上8點到9點有將近1500人進站，建議台鐵加掛車廂，提高尖峰時間旅運能量。
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