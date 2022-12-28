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基隆重鋪管線改善仁四路高地供水 施工造成鄰損惹民怨

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，有商家的木造階梯因交通事故間接受損。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，有商家的木造階梯因交通事故間接受損。記者邱瑞杰／攝影

基隆市仁愛區仁四路高地住戶，長期面臨水壓低，甚至缺水困擾。基隆市議員童子瑋促使水公司重鋪管路，改從南榮新村高處的配水池系統供水加以解決。目前工程正在施作，因引發交通事故等問題產生民怨，童子瑋今邀水公司、包商會勘，要求提升工程品質，並協調賠償事宜。

童子瑋説，仁四路19巷高地昔日稱少將頂、少將腳，當地住戶自來水過去從仁四路往上供水，5、60年來長期苦於水壓不足，供水不穩。他與自來水公司接洽後，將改由南榮新村高處的100噸配水池系統供水，水壓更穩定，原仁四路供水管線，做為備援，調調區域供水。

童子瑋表示，配合新的供水管路，水公司發包更新當地管線，選用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），用戶外線採用不鏽鋼波狀管，降低漏水風險。新管管徑加大，也能增加供水量。

仁愛區博愛里長邱三元說，自來水管路工程施工期間，因為包商堆置工程材料不當等問題，衍生發生交通事故、店家和住家受損等問題，包商應展現善後誠意。童子瑋今天要求包商務必在農曆過年前完工，造成鄰損應致歉及尋求和解。

自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，有住家的圍牆受損。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，有住家的圍牆受損。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，有商家的木造階梯因交通事故間接受損。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，有商家的木造階梯因交通事故間接受損。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，基隆市議長童子瑋（右一）今邀相關單位會勘，設法解決問題。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司發包重鋪基隆市仁愛區仁四路高地管路，施工引發民怨，基隆市議長童子瑋（右一）今邀相關單位會勘，設法解決問題。記者邱瑞杰／攝影

童子瑋 基隆

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