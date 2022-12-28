基隆重鋪管線改善仁四路高地供水 施工造成鄰損惹民怨

基隆市仁愛區仁四路高地住戶，長期面臨水壓低，甚至缺水困擾。基隆市議員童子瑋促使水公司重鋪管路，改從南榮新村高處的配水池系統供水加以解決。目前工程正在施作，因引發交通事故等問題產生民怨，童子瑋今邀水公司、包商會勘，要求提升工程品質，並協調賠償事宜。

童子瑋説，仁四路19巷高地昔日稱少將頂、少將腳，當地住戶自來水過去從仁四路往上供水，5、60年來長期苦於水壓不足，供水不穩。他與自來水公司接洽後，將改由南榮新村高處的100噸配水池系統供水，水壓更穩定，原仁四路供水管線，做為備援，調調區域供水。

童子瑋表示，配合新的供水管路，水公司發包更新當地管線，選用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），用戶外線採用不鏽鋼波狀管，降低漏水風險。新管管徑加大，也能增加供水量。