基隆、台北9026客運路線改不改？蔡適應邀公路總局說明

往來基隆安樂區、台北市南港的9026國道客運，傳將增加行駛新北汐止平面道路引發討論。立委蔡適應今天邀請公路總局、台北市區監理所等單位開會，了解9026路線審議狀況，要求應維持原來的品質，路線審議務必納入基市府意見，不要讓基隆通勤族權益受損。

9026國道客運路線因面臨營運業者換手，路線可能調整的問題，在今年市長選舉期間成為候選人攻防焦點之一。謝國樑在上任後的第1個上班日，帶領交通處長陳王圳宏搭乘9026前往台北，了解通勤族的問題。

蔡適應說，9026路線在新業者上路前，還是首都客運、大都會客運代駛。新業者的路線和班次正在審議中。今天他邀公路總局長陳文瑞、台北市區監理所長江樹人等人開會，了解9026審議狀況。