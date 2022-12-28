國光客運宣布 基隆大慶大城開往台北客運路線 明年停駛

國光客運基隆站今晚表示，因其他業者取得大慶大城發車營運路線許可，原本服務當地台北通勤族，行駛超過10年的1813大慶大城分散發車路線，今年最後1天上班日30日發車後功成身退。提醒乘客查詢明年起相關公車路線，安排通勤事宜。

國光客運表示，1813大慶大城分散發車路線，沿襲自早年公營台汽客運時代規畫的路線，上班交通尖峰時段發3班車，直接從大慶大城開往台北。因為大慶大城已有其他客運業者1550客運路線行駛，大慶大城分散發車將依相關法規，在30日過後不再發車。

國光客運表示，1813大慶大城分散發車停駛後，民眾可以選擇到「大竿林一」站牌，搭乘1813D中山快捷公車前往台北，或者到國光客運基隆站搭乘1813主線、1802等各路線通勤。

國光客運提醒手中持有1813大慶大城分散發車回數卡的乘客，可以到基隆站售票窗口更換其他路線或退費，不收取手續費。因應新的局面，明年第1個上班日1月3日，會盡量預留候車轉乘時間，方便民眾搭車。