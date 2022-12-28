聽新聞
test
0:00 / 0:00
國光客運宣布 基隆大慶大城開往台北客運路線 明年停駛
國光客運基隆站今晚表示，因其他業者取得大慶大城發車營運路線許可，原本服務當地台北通勤族，行駛超過10年的1813大慶大城分散發車路線，今年最後1天上班日30日發車後功成身退。提醒乘客查詢明年起相關公車路線，安排通勤事宜。
國光客運表示，1813大慶大城分散發車路線，沿襲自早年公營台汽客運時代規畫的路線，上班交通尖峰時段發3班車，直接從大慶大城開往台北。因為大慶大城已有其他客運業者1550客運路線行駛，大慶大城分散發車將依相關法規，在30日過後不再發車。
國光客運表示，1813大慶大城分散發車停駛後，民眾可以選擇到「大竿林一」站牌，搭乘1813D中山快捷公車前往台北，或者到國光客運基隆站搭乘1813主線、1802等各路線通勤。
國光客運提醒手中持有1813大慶大城分散發車回數卡的乘客，可以到基隆站售票窗口更換其他路線或退費，不收取手續費。因應新的局面，明年第1個上班日1月3日，會盡量預留候車轉乘時間，方便民眾搭車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言