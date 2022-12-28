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羅東元旦升旗典禮及健走 走完全程3.1公里有機會抽大獎
宜蘭羅東鎮公所舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，1月1日上午7時在鎮公所前廣場升旗，鎮長吳秋齡帶領各界人士向國旗致敬，接著健走路程約3.1公里，走完全程的民眾可以參加抽獎，獎品有微型電動二輪車、液晶電視機、雙門小冰箱、乾衣機、電子鍋等。
吳秋齡表示，今年元旦健走路線由羅東警分局、北成、南豪、羅莊、國華、竹林、漢民、維安、仁愛、東安等九組守望相助隊，負責協助健行路線安全，從鎮公所廣場出發，途經興東路、南門路、成功街、西安街、維揚路、中山西街返回中山公園，全程約3.1公里，沿途發放礦泉水、摸彩券，民眾可憑摸彩券上的兌換聯，兌換小方巾及宣導品。
凡是走完全程的民眾可以參加抽獎活動，鎮公所準備多項摸彩獎品，包括微型電動二輪車、液晶電視機、雙門小冰箱、乾衣機、電子鍋、腳踏車等大獎，獎品豐富，歡迎民眾參加，提醒民眾配合中央防疫政策，請自行配戴口罩。
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