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基市府汰除15%約雇、臨時人員 澄清非為安插「謝家軍」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發言人余治明今天提出歷年約聘雇、臨時人員汰除資料，表示是循往例辦理。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發言人余治明今天提出歷年約聘雇、臨時人員汰除資料，表示是循往例辦理。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑上任後，市府人事處通知各局處提出約聘雇、臨時人員汰除15%檢討名單，民進黨有議員質疑為排除異己，把謝家軍塞進市府。市府發言人余治明今天提出歷年汰除資料，表示是循往例辦理，汰除不適任人員，為市府加入創意、創新人才。

人事處日前發公文通知各局處29日下午3點前，提出約聘雇及臨時人員汰除15%檢討名單。市議員張之豪表示，謝國樑選前訴求打造「亞洲最有愛的城市」，讓這麼多人在過年前失業，是最有愛城市嗎？

張之豪質疑「新市長急著要把自己麾下一堆謝家軍，塞進市府」，才會有這個「15%裁員令」，透過要求裁員清空，把自己人一一塞進市政府。

市議員張秉鈞則說，不知是否新官上任三把火？亦或者排除異己？掌握人士生殺大權的市長，以一紙公文下達沒頭沒尾的裁員令，造成讓市府同仁人人自危，嚴重影響士氣。

余治明今天下午出示市府2015年到2021年間，設定約聘雇、臨時人員汰除比例和實際汰除人數資料，各年汰除比例在10%到20%之間，實際汰除人數6到43人。今年尚未辦理汰除作業，人事處通知各單位明天下午3點前提出檢討對象。

人事處指出，依規定每年要考核約聘雇及臨時人員服務成績，並訂有檢討汰除比例，但沒有強制執行。考核甲等續雇，維持現有薪給；乙等續雇並予以輔導，維持現有薪給；丙等採輔導改善，連續2年考列丙等不予續雇；丁等不予續僱。

余治明說，市府各單位每年11月底前會辦理約聘雇、臨時人員初步考核工作，12月核定最終版本行之有年。今年也是依循往例，把汰除比例訂在15%，但也不一定會真的汰除這麼多人，各部門會依照實際情況做考量。

余治明表示，台灣社會經歷了多次的民主輪替，民眾對於公部門的品質和行政效率，需求與期望越來越高。公部門仿企業經營模式提高行政效率，才可以符合時代潮流。未來希望市府納入更多的新血，讓具有創意、創新的人才加入市府團隊，共同打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

基隆市政府發言人余治明今天提出歷年約聘雇、臨時人員汰除資料，表示是循往例辦理。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發言人余治明今天提出歷年約聘雇、臨時人員汰除資料，表示是循往例辦理。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發言人余治明今天提出歷年約聘雇、臨時人員汰除資料，表示是循往例辦理。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發言人余治明今天提出歷年約聘雇、臨時人員汰除資料，表示是循往例辦理。記者邱瑞杰／攝影

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