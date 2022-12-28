農漁產外銷受阻 宜蘭成立產銷聯盟行銷在地優質農漁產

近來國內農漁產外銷頻頻受阻，宜蘭縣各鄉鎮市農漁會、縣農會與喜互惠連鎖超市14個單位成立宜蘭農漁特產銷聯盟，以超市為銷售平台，平價供應在地優質農漁產給消費者，透過地產地銷，讓消費者吃到在地新鮮好食材，農漁民的產品也能賣得出去獲得利潤。

宜蘭農漁特產銷聯盟由在地的喜互惠連鎖超市董事長朱儒文發起，喜互惠在宜蘭有20家連鎖超市及1家網路商城。朱儒文認為，既然外銷管道受阻，為何不結合產官學界的力量幫助農漁民，也能夠讓消費者吃到最好吃的產品，於是他拜訪農委會主委陳吉仲獲得力挺，2個月來下鄉到各鄉鎮市農漁會說明，邀請宜蘭大學及台北科技大學協助輔導農漁產上架販售。

今天宜蘭農漁特產銷聯盟與喜互惠簽約的過程中，邀請農委會副主委陳添壽見證，他肯定產官學界結盟行銷在地農漁產，非常符合農委會政策，在氣候變遷下縮短食物里程最重要的一環，何況宜蘭的農漁產品質這麼好，農委會支持該合作模式，期盼共創消費者、農漁民及連鎖超市三贏。

頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，朱董事長團隊到漁會說明時，強調這是企業的責任與使用，讓她聽了很感動，漁會一定配合拿出優質的漁貨產品供應喜互惠平台販售。

據了解，喜互惠各連鎖超市特設優質農漁產平價專區，針對生鮮食品不收上架費，只對部分加工包裝產品收取微薄的管銷費，而且進貨買斷，農漁民不必擔心產品是否賣得出去，買斷的後端全交給喜互惠負責。

朱儒文表示，喜互惠是要做事的企業、要做對的事、做有價值的事，各鄉鎮市農漁會、縣農會與喜互惠共同響應地產地消、縮短食物里程、節能減碳，期望展現宜蘭各區農產優勢，並且支持青農返鄉，讓宜蘭走出「愈在地、愈國際」的價值。