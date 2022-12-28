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行政執行署法拍綠島土地 島上私有地稀有

中央社／ 花蓮縣28日電

法務部行政執行署花蓮分署將拍賣「綠島鄉下南寮段」4筆持分完整的土地，綠島全島約15平方公里，扣除國有土地，私有地更顯稀有，有興趣的民眾可上網站點閱360度環景照片。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布訊息表示，2023年首次聯合法拍日將在2023年1月3日登場，法拍不動產部分，其中台東縣綠島鄉下南寮段有4筆土地，分為甲、乙二標拍賣，土地上無建物，已進入特別變賣程序後減價拍賣程序，甲標底價為新台幣36萬元，乙標底價為55萬元。

另外，第3次拍賣的花蓮縣新城鄉興海段土地1筆，土地位置良好，底價為105萬元。

動產拍賣部分，包括中華自用小客貨車輛、太平洋電線電纜公司股票、豐譽聯合工程公司股票。當日下午在分署有動產變賣物品，如拼圖、積木玩具、茶具組、美髮用品、衝浪板及原民風剌繡包等查封物品，更多拍賣訊息可上花蓮分署拍賣網站查詢。

花蓮 綠島 法拍

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