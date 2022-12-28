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影／海大研究生釀大武崙變紅海 謝國樑：再未申請開罰
國立台灣海洋大學研究生曾勝鴻，到基隆市大武崙沙灘投放色素觀察離岸流，結果形成「紅海」，引發汙染疑雲。基隆市長謝國樑今到現場了解原委後，指示產業發展處做好程序管理與宣導，若再有人不事先申請，就依法開罰。
大武崙沙灘海域昨天形成「紅海」，張姓網友上傳照片和影片到臉書基隆在地社團，詢問「這是什麼現象？」網友熱烈討論，有人猜是紅藻，戲稱「紅眼淚」，也有人說「感覺有點血腥」、「大海受傷了」。
市府產發處查訪後，確認是海大教育研究所研究生曾勝鴻，參考日本研究離岸流作法，在海中投放「食用紅色6號添加劑」，以利拍攝「離岸流」形成狀態前後的海水現象，出發點是關心海洋及研究海洋防災。
產發處表示，食用紅色6號添加劑常用於食物加工品、飲料、藥物、口紅與化妝品染色，對海洋無害。曾男研究計畫使用食用紅色6號添加劑，有向食藥署報備，但未向海域管理機關申請報備。
曾勝鴻曾經在南灣戲水時被海流帶向外海，還好有正確的海流知識，應變得宜才獲救。他說，今年大武崙沙灘、萬里沙灘都發生遊客戲水溺斃意外，因此興起研究離岸流的想法，希望能讓更多人認識離岸流，避免悲劇發生。
曾勝鴻表示，日本311地震引發海嘯，重災區釜石市的釜石中學與小學近3千名孩子都活了下來，被稱為「釜石奇蹟」。事實上那並不是奇蹟，而是日本學者片田敏孝和基層教師實施海洋防災教育的成果。
大武崙出現紅海成為話題，謝國樑今天前往現場了解狀況，聽取產發處報告事件始末後說，此事已排除為汙染，請民眾安心。海大研究生進行海洋研究固然很好，但仍需依法向市府提出申請。
產發處說，海洋汙染防制法條規定，有申報義務，明知為不實事項而申報不實，或於業務上作成文書虛偽記載者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以上150萬元以下罰金。
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