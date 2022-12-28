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影／基隆大武崙沙灘驚見「紅海」超嚇人 肇禍者出面釋疑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大武崙沙灘昨天出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。圖／讀者提供
基隆市大武崙沙灘昨天出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。圖／讀者提供

基隆市大武崙沙灘出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。市府追查得知是海大研究生勝鴻研究海洋防災，把「食用紅色6號添加劑」放入海中，藉以研究「離岸流」現象，但未事先通報市府核備。

張姓網友說，昨天在大武崙沙灘海水竟然是紅色的，上傳照片和影片，貼文「第一次看到變紅海，這是什麼現象？」引發網友討論，有人猜是紅藻，戲稱「紅眼淚」。

曾勝鴻今天出面說明，表示為了研究離岸流形成狀態前及形成後的海水現象，昨天在海中加入使用食用紅色6號添加劑，以利觀察及拍攝，目的是為了海洋防災。食用紅色6號添加劑會用在食物加工品、飲料、藥物、口紅與化粧品，對海洋無害。

曾勝鴻說，大武崙沙灘和萬里沙灘今年都發生遊客戲水溺斃意外，因此興起研究離岸流的想法。他也曾經在南灣戲水時，被海流帶向外海的經驗，所幸本身有相關海流知識及正確應變態度才得救。

基隆市大武崙沙灘昨天出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。圖／讀者提供
基隆市大武崙沙灘昨天出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。圖／讀者提供
基隆市大武崙沙灘昨天出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。圖／讀者提供
基隆市大武崙沙灘昨天出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。圖／讀者提供
基隆市大武崙沙灘昨天出現「紅海」，有人拍下照片和影片上傳臉書地方社團，成為話題。圖／讀者提供
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