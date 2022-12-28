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中央廚房倒店…66歲老闆求職碰壁 就業中心介紹進食品廠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市66歲的「阿梅姐（化名）」經營的中央廚房，受新冠肺炎疫情衝擊歇業後，求職不順利，後來由基隆就業中心就服員協助返回職場。圖／基隆就業中心提供
基隆市66歲的「阿梅姐（化名）」經營的中央廚房，受新冠肺炎疫情衝擊歇業後，求職不順利，後來由基隆就業中心就服員協助返回職場。圖／基隆就業中心提供

新冠肺炎疫情衝擊經濟，基隆市「阿梅姐（化名）」原是中央廚房負責人，由於業績受疫情影響每況愈下，今年2月被迫歇業。66歲的阿梅姐努力尋職，但一直得不到面試機會，後來由基隆就業中心黎姓就服員協助返回職場，讓家庭不至於斷炊。

基隆就業中心表示，阿梅姐開設中央廚房超過30年，不敵疫情肆虐連續虧損，負債加重，最後忍痛結束營業。因為家庭經濟壓力和必須償債，她急著想找到工作維持生計，到處投履歷應徵都石沉大海，連面試的機會也得不到。

就業服務員評估阿梅姐的經歷與身心狀況，認為她雖然已經66歲，但健康狀況良好，對於餐廚及料理非常拿手，協助她修改履歷凸顯「亮點」，再運用「安穩僱用計畫2.0」方案推薦介紹，助她得到食品大廠的工作機會，並在獎助期間結束後留任，目前穩定就業。

基隆就業中心主任盛慧中表示，「安穩僱用計畫2.0」是因應國內就業市場受疫情影響，鼓勵雇主雇用失業者。協助及穩定國民就業的企業獎助及就業獎勵措施。就服員會運用許多政府資源協助失業者，提供一案到底的專人客製化服務，視求職者不同的條件套需求，規劃最有利的行動方案，輔導就業。

盛慧中說，歡迎有求職需求的民眾，多多運用基隆就業中心及六堵分站提供的服務及資源，相關細節電洽基隆就業中心(02)2422-5263、六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」官網查詢。

基隆 疫情 廚房

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