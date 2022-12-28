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志工林玉妹 獲全國金牌獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆衛生局明天將表揚166名衛生保健志工，其中林玉妹當志工14年，累積服務時數超過8000小時，是今年衛生福利部全國志願服務金牌獎得主。林玉妹說，雖說「人生七十才開始」，但建議當志工要趁早，因為當志工可以幫助別人，還能讓自己身心更健康，顯得更年輕。

衛生局表示，全市志工共1萬3798人，其中衛生保健志工1015人，占約7%。疫情期間，衛生保健志工宣導活動服務機會減少，工作重點轉往衛生所、醫療院所協助疫苗接種，或在各單位出入口維護秩序及量測體溫。統計今年衛生保健志工服務共8萬8651小時，等於1個人不眠不休工作10年。若以基本工資168元換算，節省公帑1489萬元。

衛生局預計頒發全國志願服務獎項29名，衛生局評核獎項137名。服務時數最高的受獎者，是今年全國志願服務金牌獎得主、衛生福利部基隆醫院初門診組長林玉妹。

今年70多歲的林玉妹說，14年前退休時興起當志工的念頭，因為女兒在基醫工作，所以報名受訓。當志工可以學到新觀念，交到新朋友，又能幫別人，到現在仍樂在其中。她從病房探視、圖書推送做起，後來轉到初門診組，協助看診民眾完成掛號等手續。志工生涯讓她看盡人生百態，對人生有更多的體悟。最近看到越來越多的老人家獨自到醫院看病，前天就協助1名近百歲長者就診，國家長照政策非常重要。

衛生局 基隆

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