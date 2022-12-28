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維護安農溪 發展協會、一河川局雙獲金質獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭安農溪水岸美景吸引遊客，成為網美景點，背後有賴安農溪總體發展協會長達12年來維護管理，協會日前榮獲第22屆行政院公共工程金質獎的優等維護廠商，主管單位第一河川局也獲得優等肯定。安農溪協會不但是22年來第一個獲獎的民間團體，公私協力共創水岸美景，更成為全國典範。

宜蘭縣安農溪水岸主管單位第一河川局這次獲得金質獎優等肯定，在全國各機關共26件維護設施類中脫穎而出，正工程司蘇莎琳執行宜蘭河及大礁溪二件工程的設計及監造工作，也榮獲公共工程金質獎的個人貢獻獎甲等。

安農溪從民國99年起，交由宜蘭縣安農溪總體發展協會負責認養管理綠美化，認養河段長度14.6公里，面積93.46公頃，協會結合沿岸8村落、協會志工及在地居民，風雨無阻共同維護防汛道路、樹枝修剪、高灘地及雜草等清除，綠草如蔭與美美落羽松成為熱門網拍景點。

第一河川局長董志剛強調，安農溪總體發展協會抱持著理念與責任感，總是思考如何做得更多、更好，在確保河防安全無虞外，兼顧維護河川生態機能的永續發展，致力打造「魅力水岸」，讓安農溪成為全國親水河岸的示範亮點。

安農溪 宜蘭 認養

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