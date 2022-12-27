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基市府年底要汰除15%約聘僱、臨時人員 議員質疑亂砍人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府人事處通知各局處29日提出汰除15%約聘雇或臨時人員檢討名單，基隆市議員張之豪質疑是「不分青紅皂白亂砍人」。聯合報系資料照
基隆市政府人事處通知各局處29日提出汰除15%約聘雇或臨時人員檢討名單，基隆市議員張之豪質疑是「不分青紅皂白亂砍人」。聯合報系資料照

基隆市政府各局處29日提出約聘雇人員汰除15%檢討名單，市議員張之豪質疑「不分青紅皂白亂砍人」，受害的不是綠官，而是許多盡忠職守的約聘人員。市府今天表示，約聘僱及臨時人員每年考核，並汰除一定比例行之有年，以提高行政效率，讓更多具創新思維的人才加入團隊。

張之豪今天在臉書貼文表示，基隆市長謝國樑選前不斷訴求打造「亞洲最有愛的城市」，試問讓眾多市府約聘人員，毫無理由的在過年前失業，是最有愛城市嗎？謝甫上任，人事處就發公文要求各局處在29日下午3點前，提出汰除15%檢討名單，簡單說就是要大裁員。

張之豪說，這些約聘僱人員沒犯什麼錯，卻因為新市長急著要把自己麾下「謝家軍」塞進市府，所以才下這個 「15%裁員令」。謝國樑這種「餓很久，要大裁員，分官封爵」的政治風格，也許一時讓跟在自己身邊的人很爽，但真正受害的是市府的行政品質。

基市府發言人余治明說，公部門運作與管理要具有彈性與效能，因此約聘僱及臨時人員汰換機制相當重要，仿企業執行效率與經營模式，建立競爭性機制，既提高行政效率，也能導入新血，讓更多具創新思維的人才加入市府團隊，為民服務。

人事處表示，市府約聘僱及臨時人員每年均依「年終考核暨待遇調整處理原則」等規定辦理。考核約聘僱及臨時人員當年度服務成績，訂有檢討汰除比例，但沒有強制執行。2019年到2021年皆為15%，今年循往例訂定為15%。

張之豪

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