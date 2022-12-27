羅東跨年晚會中山公園登場 村却國際酒店施放煙火秀

宜蘭市與羅東鎮公所都舉辦跨年晚會，羅東鎮今天公布跨年藝人卡司，邀請壓軸的ØZI陪大家倒數；特別的是羅東鎮地標，24層樓的村却國際溫泉酒店迎接跨年，將以360度4D環繞，發射引爆長達300秒的多色光珠煙火，打造炫麗亮眼的璀璨煙火秀。

宜蘭市公所舉辦熊讚跨年晚會地點在新月廣場，請到金曲歌王蕭煌奇、全能創作才子蕭秉治、療癒系女聲郭靜、聲林之王冠軍李友廷等人演出。

羅東鎮公所今天舉辦跨年宣傳，羅東鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生邀請大家到羅東跨年，31日晚上7點在羅東中山公園展開，首先是宜蘭高校生表演勁舞，8點起由10組藝人接力演唱，包括丘與樂樂團、徐暐翔、ANGIE安吉、火星混蛋、GJ蔣卓嘉、李佳歡、唐仲彣、雙人組合G5SH，安排ØZI陪大家一起倒數，最後由女團HUR開唱。

村却國際溫泉酒店是宜蘭縣羅東鎮最醒目的地標，業者自掏腰包規劃施放煙火秀，預定在凌晨零時以360度4D環繞，呈現300秒煙火秀，副董事長蔡明達表示，新年新希望，營造跨年迎新的歡樂氛圍。

宜蘭市公所元旦上午 6 時 30 分在市民之森廣場舉行升旗典禮，當天由宜蘭高商熱舞社及宜蘭七張社區開場演出，市長陳美玲帶領齊唱國歌，典禮結束後跳健身操；市公所準備900份提袋及早餐給參加民眾，當天清晨6點30分起到公所廣場領取兌換券，7 點升旗典禮後憑券兌換宣導品。