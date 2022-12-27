多元產銷的宜蘭金柑文化 金柑策略聯盟創意結合飲品、甜點、冰品

金柑俗稱「金棗」，宜蘭縣種植面積達225公頃，每年產量占全國95%以上，傳統以加工製成蜜餞為主，宜蘭縣金柑策略聯盟為了翻轉既定印象，推動金柑結合飲品、甜點、冰品等創意研發，今天舉辦發表會，展示多種與金柑有關的美食及飲料，讓人大開眼界。

酸甜的金柑，一般人除了生食或做成傳統蜜餞，但是金柑還有很多不同的吃法，所以2019年以農會及金柑生產單位組成的金柑策略聯盟，去年聯盟舉辦「金柑創意烘焙宣傳計畫」，與青創合作提供果品研發產品，今年擴大合作店家與品項，舉辦「金柑果品創意活動大募集」。

農會總幹事兼聯盟召集人陳誌銘說，聯盟今年在金柑甜點創意研發、食農教育及產銷履歷驗證方面大有斬獲，今年15家在地業者參與研發，包含咖啡店、甜點店、烘焙坊、餐酒館與冰品店等，研發出甜點、飲料、冰品與調酒共30種，認識金柑的食農教育擴大到3所小學，輔導優良蜜餞廠通過產銷履歷加工驗證，並生產出第一批從原料到製程都符合產銷履歷標準的加工食品。

農業處農務科長徐偉真指出，以往加工廠較無申請產銷履歷認證，今年聯盟輔導補助「美元蜜餞食品有限公司」，從生產線到銷售端層層把關，通過認證，未來希望能逐步拓展，讓更多家工廠得到產銷履歷認證。

金柑能夠融入可麗露、達克瓦茲、馬卡龍、司康、磅蛋糕、生乳捲等常見的西式甜點，也可做為金柑蜂蜜氣泡酒、金柑蜂蜜酒，運用相當多元。農糧署東區分署長徐煇妃希望，金柑產銷能走向年輕化、時尚化，讓產品精緻化，提高農民收益。