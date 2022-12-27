新地主鐵鍊圍欄擋社區出入口 宜蘭縣府、議員今會勘確認違規
宜蘭縣冬山鄉一處社區大門口的門前空地遭鐵鍊圍住，使得汽車無法通行，只能從一旁小門用機車出入，讓社區住戶感到不便，甚至危及生命安全，透過縣議員楊弘旻協助請縣政府協助。今天會勘後，確認鐵鍊圈地的行為違規，將函請地主儘快拆除。
「社區住戶都沒有接到通知」，楊先生說，門前空地原掛在建商名下，建商去世後沒有將地權轉交其他住戶共有，而是由母親繼承，建商的母親因為負債導致該地被查封法拍，新的地主以20多萬元標得，準備當成停車場使用，並以鐵鍊圍住阻擋進出，住戶深受其擾，向縣議員楊弘旻陳情。
楊弘旻表示，地主用鐵鍊圍住社區大門前的空地，讓車輛無法進入，已經造成公共危險性，今年6月曾經發生救護車無法通過，延誤送醫，導致住戶去世的憾事，希望盡快讓大門部分保持通行，再做後續的處理。
到場會勘的縣政府水利資源處科長許敏雄指出，該地位處排水溝上，屬於「水利地」，未經申請逕行利用，違反水利法「排水設施範圍內，未經許可不得施設、改建、修復或拆除建造物」，兩天內會函文給地主，要求先把擋住大門鐵鍊拆除，若未拆除，最快半個月內，縣府會強制執行。
地主表示，因為是私人土地，才用鐵鍊圍住，且有留下一條通道讓住戶通行，應該不致擋到車輛。對於縣府會勘的結果，會等收到函文後再做確認。
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