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新地主鐵鍊圍欄擋社區出入口 宜蘭縣府、議員今會勘確認違規

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
冬山鄉某社區大門口空地，被鐵鍊圍住，汽車難以駛入，住戶向議員陳情。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉某社區大門口空地，被鐵鍊圍住，汽車難以駛入，住戶向議員陳情。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣冬山鄉一處社區大門口的門前空地遭鐵鍊圍住，使得汽車無法通行，只能從一旁小門用機車出入，讓社區住戶感到不便，甚至危及生命安全，透過縣議員楊弘旻協助請縣政府協助。今天會勘後，確認鐵鍊圈地的行為違規，將函請地主儘快拆除。

「社區住戶都沒有接到通知」，楊先生說，門前空地原掛在建商名下，建商去世後沒有將地權轉交其他住戶共有，而是由母親繼承，建商的母親因為負債導致該地被查封法拍，新的地主以20多萬元標得，準備當成停車場使用，並以鐵鍊圍住阻擋進出，住戶深受其擾，向縣議員楊弘旻陳情。

楊弘旻表示，地主用鐵鍊圍住社區大門前的空地，讓車輛無法進入，已經造成公共危險性，今年6月曾經發生救護車無法通過，延誤送醫，導致住戶去世的憾事，希望盡快讓大門部分保持通行，再做後續的處理。

到場會勘的縣政府水利資源處科長許敏雄指出，該地位處排水溝上，屬於「水利地」，未經申請逕行利用，違反水利法「排水設施範圍內，未經許可不得施設、改建、修復或拆除建造物」，兩天內會函文給地主，要求先把擋住大門鐵鍊拆除，若未拆除，最快半個月內，縣府會強制執行。

地主表示，因為是私人土地，才用鐵鍊圍住，且有留下一條通道讓住戶通行，應該不致擋到車輛。對於縣府會勘的結果，會等收到函文後再做確認。

冬山鄉社區門口被鐵鍊圍住，接到住戶陳情的議員楊弘旻（右）、冬山鄉代林松根（左）與縣府人員會勘，確認該地使用狀況違反「水利法」規定。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉社區門口被鐵鍊圍住，接到住戶陳情的議員楊弘旻（右）、冬山鄉代林松根（左）與縣府人員會勘，確認該地使用狀況違反「水利法」規定。記者陳敬丰／攝影
標得該地的地主請仲介業者，想要將空地出租為停車場。記者陳敬丰／攝影
標得該地的地主請仲介業者，想要將空地出租為停車場。記者陳敬丰／攝影

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