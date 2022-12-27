美美水岸安農溪維護 一河局公私協力榮獲公共工程優等
宜蘭縣安農溪水岸美景吸引遊客踏青休憩，成為網美景點，背後有賴安農溪總體發展協會長達12年來維護管理。最近在行政院公共工程金質獎中，協會榮獲設施維護廠商優等獎，主管單位第一河川局也獲得優等肯定，安農溪協會不但是22年來第一個獲獎民間團體，公私協力共創水岸美景，更成為全國典範。
第一河川局除了在維護設施類得獎，蘇莎琳工程司執行宜蘭河及大礁溪二件工程的設計及監造工作，這次也榮獲公共工程金質獎的個人貢獻獎甲等。
水利署第一河川局今天簡報說明「安農溪(分洪堰至三星橋堤段)藍綠帶設施及附屬水閘門公共設施維護管理」得獎計畫，在全國各機關共26件維護設施類中脫穎而出，
一河局管轄的安農溪從民國99年起，交由宜蘭縣安農溪總體發展協會負責認養管理綠美化水岸土地至今，認養河段長度14.6公里，面積93.46公頃，協會結合沿岸8村落、協會志工及在地居民，風雨無阻共同維護防汛道路、樹枝修剪、高灘地及雜草等清除，綠草如蔭與美美落羽松成為熱門網拍景點。
第一河川局長董志剛強調，安農溪總體發展協會抱持著理念與責任感，總是思考如何做得更多、更好，在公私協力的模式下，協會帶領500餘位志工齊心維護優質水環境，這個典範值得推廣至台灣每一條河川，在確保河防安全無虞外，兼顧維護河川生態機能的永續發展，並提供親水休閒遊憩的多元使用目標，一河局推動水環境改善，致力打造「魅力水岸」，讓安農溪成為全國親水河岸的示範亮點。
此外，一河局正工程司蘇莎琳在宜蘭河及大礁溪二件工程中擔任設計及監造工作，曾經榮獲第15屆、第19屆金質獎水利類特優，她在獲獎後分享品管制度執行經驗，這次因而榮獲個人貢獻獎。
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