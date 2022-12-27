美美水岸安農溪維護 一河局公私協力榮獲公共工程優等

宜蘭縣安農溪水岸美景吸引遊客踏青休憩，成為網美景點，背後有賴安農溪總體發展協會長達12年來維護管理。最近在行政院公共工程金質獎中，協會榮獲設施維護廠商優等獎，主管單位第一河川局也獲得優等肯定，安農溪協會不但是22年來第一個獲獎民間團體，公私協力共創水岸美景，更成為全國典範。

第一河川局除了在維護設施類得獎，蘇莎琳工程司執行宜蘭河及大礁溪二件工程的設計及監造工作，這次也榮獲公共工程金質獎的個人貢獻獎甲等。

水利署第一河川局今天簡報說明「安農溪(分洪堰至三星橋堤段)藍綠帶設施及附屬水閘門公共設施維護管理」得獎計畫，在全國各機關共26件維護設施類中脫穎而出，

一河局管轄的安農溪從民國99年起，交由宜蘭縣安農溪總體發展協會負責認養管理綠美化水岸土地至今，認養河段長度14.6公里，面積93.46公頃，協會結合沿岸8村落、協會志工及在地居民，風雨無阻共同維護防汛道路、樹枝修剪、高灘地及雜草等清除，綠草如蔭與美美落羽松成為熱門網拍景點。

第一河川局長董志剛強調，安農溪總體發展協會抱持著理念與責任感，總是思考如何做得更多、更好，在公私協力的模式下，協會帶領500餘位志工齊心維護優質水環境，這個典範值得推廣至台灣每一條河川，在確保河防安全無虞外，兼顧維護河川生態機能的永續發展，並提供親水休閒遊憩的多元使用目標，一河局推動水環境改善，致力打造「魅力水岸」，讓安農溪成為全國親水河岸的示範亮點。