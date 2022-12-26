台東縣議員提設「性專區」 地方反對：不可能、勿亂講

台東縣議員林參天建議「台東成立性專區」，認為性是人類正常生理需求，政府應有效管理而非全面禁止，並指知本溫泉區可做為選項，但地方怒斥不可能，直言議員「亂講話」。

卑南鄉長郭宗益直言，「這是不可能的事」，他尊重林議員想法，但這幾年縣府和地方居民都非常認真推動、行銷知本溫泉觀光，不可能也不需要用這種方式行銷。

「請議員不要亂講話！」知本觀光旅宿業者指出，知本溫泉區建物雖比較舊，但地方業者都努力提升品質，也有許多新飯店入住，結合周邊知本森林遊樂區，成為老少咸宜優質旅遊景點，很納悶議員的想法，這類行銷對知本觀光有幫助嗎？

林參天表示，每個人都有性需求，這是很難壓抑的人性慾望，我們應該協助疏導，讓有慾望的人能正常發洩，這不僅將性問題解決，政府和地方都能增加收入，收入可以納入社福、教育，幫助弱勢、獨居老人。

他說，台東知本溫泉區過去風華一時，但近年逐漸沒落，如果想讓知本再造風華，在溫泉區規畫一個區域，設置「性專區」或「八大行業特區」，投入經費開發，並做高度治安管理，或許是一個機會，當然這必須和地方溝通討論。

林參天說，這個想法已經想很久了，看到外縣市這次選舉，也有人提出這個政見，他決定這個會期提案，甚至可在議會組專門小組研究，把問題攤開來談。

嘉義市議員全名16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，參選嘉義市東區議員獲得2813票，成功突圍當選，她的主要政見就是成立性專區，她當選後也引起各界議論「性專區是否真能合法成立？」