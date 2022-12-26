實現愛唱歌的夢想 純女聲宜蘭仰山合唱團招生邀請

純女聲的宜蘭仰山合唱團走過25個年頭，在每個角落傳遞快樂的歌聲，2023年展開全新樂季。仰山合唱團為了提升藝術精進，招募新成員，歡迎愛唱歌的妳加入，沒有年齡限制，愛唱歌報名專線0958288518，李金玲。

仰山合唱團團長吳雪玉表示，該合唱團秉持著歌唱的初衷，今年陸續舉辦「跟著聲音去旅行」音樂會，更參與「丟丟銅蘭城國際音樂節」、「冬山老街商圈美感提升計劃」、「傳愛宜蘭.歌謠之夜」公益慈善音樂會等活動。