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實現愛唱歌的夢想 純女聲宜蘭仰山合唱團招生邀請

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
仰山合唱團走過25個年頭，2023年即將展開全新樂季，招募新成員加入。圖／仰山合唱團提供
仰山合唱團走過25個年頭，2023年即將展開全新樂季，招募新成員加入。圖／仰山合唱團提供

純女聲的宜蘭仰山合唱團走過25個年頭，在每個角落傳遞快樂的歌聲，2023年展開全新樂季。仰山合唱團為了提升藝術精進，招募新成員，歡迎愛唱歌的妳加入，沒有年齡限制，愛唱歌報名專線0958288518，李金玲。

仰山合唱團團長吳雪玉表示，該合唱團秉持著歌唱的初衷，今年陸續舉辦「跟著聲音去旅行」音樂會，更參與「丟丟銅蘭城國際音樂節」、「冬山老街商圈美感提升計劃」、「傳愛宜蘭.歌謠之夜」公益慈善音樂會等活動。

吳雪玉說，在藝術總監、指揮鄭逸伸老師的規畫與駐團鋼琴家張絜宇老師的陪伴下，仰山合唱團即將展開2023年全新樂季，從宜蘭、台北的公益演出到年度專場、日本巡演計畫，同時也委託青年作曲家劉毅，為仰山合唱團全新編創「醉愛・夜上海」組曲，歡迎報名加入成為仰山的好夥伴。

仰山合唱團走過25個年頭，2023年即將展開全新樂季，招募新成員加入。圖／仰山合唱團提供
仰山合唱團走過25個年頭，2023年即將展開全新樂季，招募新成員加入。圖／仰山合唱團提供

宜蘭 音樂會 上海

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