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是否憂電動機車政見遭綠營杯葛 謝國樑：需溝通

中央社／ 基隆26日電
基隆市長謝國樑（前中）選前提出免費贈送電動機車政見，對於是否擔心遭民進黨市議員杯葛，謝國樑26日表示，政見有理性討論空間，雙方需要溝通。 中央社
基隆市長謝國樑（前中）選前提出免費贈送電動機車政見，對於是否擔心遭民進黨市議員杯葛，謝國樑26日表示，政見有理性討論空間，雙方需要溝通。 中央社

基隆市長謝國樑選前提出免費贈送電動機車政見，對於是否擔心遭民進黨市議員杯葛，謝國樑今天說，政見有理性討論空間，雙方需要溝通，「我倒沒有覺得什麼政見，他們一定會杯葛到底」。

謝國樑上任後首個公開行程，上午與市府交通處長王圳宏、綜合發展處長林麗蟬，從安樂區搭乘國道客運9026路線到南港轉運站，瞭解路線近況。

交通處表示，大武崙到南港9026路線，面臨路線站點調整問題，將從原下新台五路交流道，改為提前下汐止交流道，並新增停靠汐止4站，終點也從原來南港轉運站，改成南港展覽館站，恐將對通勤族轉乘捷運或高鐵造成影響。

謝國樑接受媒體聯訪時說，交通處現在正積極協助9026路線，希望能有好的結果，需要客運業者、交通部、立法委員蔡適應國會辦公室及市政府通力努力，只要是通勤族的問題，他都會想立即到現場瞭解，盡快解決。

對於民進黨首次拿下基隆市議會議長，謝國樑說，他沒有想太多，市府都會以理性方式做好市政溝通，無論誰當議長都會秉持同樣精神，大家也非常良善、理性，他過去與議長童子瑋是好友，也多次外出吃飯向童子瑋請益，他會繼續努力，將市民想要的政策，好好與議會溝通。

記者追問，是否擔心選前提出的免費電動機車等政見，遭民進黨市議員杯葛，謝國樑說，政見都有理性討論空間，要做好問政和執政，雙方需要溝通，他也會接受不同的意見。

謝國樑表示，議員都是獨立個體，在某項政見上不是議長、副議長可以表達全體議員的意見，全體議員的意見是很重要的關鍵，市府會努力推動想要的政策，並與市民溝通。

謝國樑 民進黨 電動機車

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