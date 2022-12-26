花蓮市增網美景點 「Taloan 打魯岸」裝置藝術吸睛

花蓮市區近日增添一處網美打卡點，在東大門夜市旁的陽光電城原住民文創館外，由原住民傳統竹編藝術家陳勇昌，經歷20天的密集創作，完成「Taloan 打魯岸 」地景藝術裝置，巨型竹編的外型十分吸睛，還能坐在大型椅子上，傳達部落休憩的理念。

花蓮縣政府於11月辦理原住民族地景裝置藝術創作徵件活動，擅長阿美族傳統竹編的藝術家陳勇昌獲選，以「Taloan 打魯岸 」獲得評選委員的肯定。在阿美族語中，「Taloan 打魯岸 」的意思是家屋的延伸，作品除了表達原住民文化與生命的熱情，傳達Taloan在部落的重要性，是族人休憩場所，更具備家庭凝聚情感的功能。

原民處長陳建村表示，本次徵件活動共9組藝術作品提案，包括原住民或非原住民藝術家及藝術團隊都熱情參與，在各組參選的作品中，看見創作者對花蓮這片土地的用心與細膩，透過作品傳達原住民族精神與文化，展現藝術家及團隊在創作能量的爆發力與美學的生命力。

承辦單位石資中心指出，以天然的竹子編織而成的「Taloan 打魯岸」，為長8公尺、寬10公尺、高3.2公尺的裝置藝術，椅子提供民眾乘坐，呈現藝術與環境的融合，竹子從鮮綠的顏色隨著陽光與溫度的改變，漸漸的轉變成土黃色，能感受像家一般的溫暖及天然竹子香氣的溫潤。