花蓮市網美景點 原民美學「Taloan打魯岸」吸睛
花蓮市區最近新增一處網紅卡打點，在東大門夜市旁的陽光電城原住民文創館外，由原住民傳統竹編藝術家陳勇昌完成「Taloan 打魯岸」地景藝術裝置，相當吸睛。
阿美族語打魯岸Taloan的意思是家屋的延伸。
花蓮縣政府於11月辦理原住民族地景裝置藝術創作徵件活動，擅長原住民傳統竹編的藝術家陳勇昌以「Taloan 打魯岸」獲得評選委員肯定，作品除了表達原住民文化與生命的熱情，傳達Taloan在部落的重要性，除了是族人休憩場所，更具備家庭凝聚情感的功能。
花蓮縣政府原住民行政處長陳建村說明，此次徵件活動共9組藝術作品提案，包括原住民或非原住民藝術家及藝術團隊都熱情參與，在各組參選的作品中，看見創作者對花蓮這片土地的用心與細膩，透過作品傳達原住民族精神與文化，展現藝術家及團隊在創作能量的爆發力與美學的生命力。
陳建村說，獲選的這件作品被放置在指定的陽光電城原住民文創館外草坪，長期放置為花蓮市區增添藝術氣息，也歡迎民眾參觀拍照。
來自豐濱鄉港口部落的藝術家陳勇昌經歷20天的密集創作，以天然的竹子編織而成，呈現藝術與環境的融合，隨著時間與陽光的起落，呈現作品不同的樣貌，從鮮綠的竹子隨著陽光與溫度的改變漸漸轉變成土黃色，傳達出家一般的溫暖以及天然竹子香氣的溫潤。
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