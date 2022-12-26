快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

花蓮市網美景點 原民美學「Taloan打魯岸」吸睛

中央社／ 花蓮縣26日電
由原住民傳統竹編藝術家陳勇昌打造的「Taloan 打魯岸」地景藝術裝置，放置在花蓮東大門夜市旁的陽光電城原住民文創館外草坪，相當吸睛。（石資中心提供） 中央社
由原住民傳統竹編藝術家陳勇昌打造的「Taloan 打魯岸」地景藝術裝置，放置在花蓮東大門夜市旁的陽光電城原住民文創館外草坪，相當吸睛。（石資中心提供） 中央社

花蓮市區最近新增一處網紅卡打點，在東大門夜市旁的陽光電城原住民文創館外，由原住民傳統竹編藝術家陳勇昌完成「Taloan 打魯岸」地景藝術裝置，相當吸睛。

阿美族語打魯岸Taloan的意思是家屋的延伸。

花蓮縣政府於11月辦理原住民族地景裝置藝術創作徵件活動，擅長原住民傳統竹編的藝術家陳勇昌以「Taloan 打魯岸」獲得評選委員肯定，作品除了表達原住民文化與生命的熱情，傳達Taloan在部落的重要性，除了是族人休憩場所，更具備家庭凝聚情感的功能。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村說明，此次徵件活動共9組藝術作品提案，包括原住民或非原住民藝術家及藝術團隊都熱情參與，在各組參選的作品中，看見創作者對花蓮這片土地的用心與細膩，透過作品傳達原住民族精神與文化，展現藝術家及團隊在創作能量的爆發力與美學的生命力。

陳建村說，獲選的這件作品被放置在指定的陽光電城原住民文創館外草坪，長期放置為花蓮市區增添藝術氣息，也歡迎民眾參觀拍照。

來自豐濱鄉港口部落的藝術家陳勇昌經歷20天的密集創作，以天然的竹子編織而成，呈現藝術與環境的融合，隨著時間與陽光的起落，呈現作品不同的樣貌，從鮮綠的竹子隨著陽光與溫度的改變漸漸轉變成土黃色，傳達出家一般的溫暖以及天然竹子香氣的溫潤。

花蓮縣政府辦理原住民族地景裝置藝術創作徵件活動，由港口部落藝術家陳勇昌的「Taloan 打魯岸」作品獲選，被放置在指定的陽光電城原住民文創館外草坪，為花蓮市區增添藝術氣息，也成為拍照打卡點。（石資中心提供） 中央社
花蓮縣政府辦理原住民族地景裝置藝術創作徵件活動，由港口部落藝術家陳勇昌的「Taloan 打魯岸」作品獲選，被放置在指定的陽光電城原住民文創館外草坪，為花蓮市區增添藝術氣息，也成為拍照打卡點。（石資中心提供） 中央社

原住民 藝術家 花蓮

延伸閱讀

兄弟接棒寫新頁 魏嘉彥接任魏嘉賢成新科花蓮市長

台東高中原民藝能班學生等了13年 終於有原民風新家

原民42語公職誓詞上線 鼓勵當選人以族語宣誓就職

花蓮農改場分析原民作物功效 打造保種園地

相關新聞

影／不僅嘉市！台東議員本會期提案「性專區」：正常生理需求

台東縣議員林參天昨在議會宣誓就職後，提出「台東成立性專區」建議，他認為性是人類正常生理需求，政府應該進行有效管理而非全面...

花蓮市網美景點 原民美學「Taloan打魯岸」吸睛

花蓮市區最近新增一處網紅卡打點，在東大門夜市旁的陽光電城原住民文創館外，由原住民傳統竹編藝術家陳勇昌完成「Taloan ...

謝國樑不到7點上班 一早搭9026國道客運了解通勤族需求

基隆市長謝國樑上任後第一個上班日，今早不到7點就「上工」，和眾多上班族一起搭乘出面路線爭議的9026國道客運，了解實際狀...

富里鄉長當選人不就職 花蓮縣政府將指派代理

昨天是地方公職人員當選人就職日，當選花蓮縣富里鄉長的張容榕卻未出席宣誓就職典禮，張容榕昨聲明不會就職鄉長，並捐出補助款8...

宜蘭慈濟冬令物資發放 身障者現身說法鼓勵走出逆境

慈濟慈善事業基金會接連兩天在羅東、宜蘭聯絡處發放冬令物資，在冷冽氣候中，志工們結合農曆年與耶誕節氣氛，用心規畫義剪區、惜...

兄弟接棒寫新頁 魏嘉彥接任魏嘉賢成新科花蓮市長

新科花蓮市長魏嘉彥今天從哥哥魏嘉賢手中接下市政棒子。他表示，將以愛花蓮的心，全力以赴與市公所同仁一起打拚，在哥哥打下的市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。