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謝國樑不到7點上班 一早搭9026國道客運 了解通勤族需求

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今早和相關主管，和眾多上班族一起搭乘9026國道客運前往台北，了解實際狀況，研議解決方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今早和相關主管，和眾多上班族一起搭乘9026國道客運前往台北，了解實際狀況，研議解決方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑上任後第一個上班日，今早不到7點就「上工」，和眾多上班族一起搭乘出面路線爭議的9026國道客運，了解實際狀況。交通處長王圳宏表示，9026的問題仍在協調，本周應會公告比較確定的方案。

謝國樑說，現在他都滿早就起床，會念聖經禱告。他也不是一天到晚都要在外面，但是一有需要就會在外面，多了解一下大家每天碰到的情況。只要大家在通勤方面有需要市府關心的，就會想要立即到現場去了解一下。

9026國道客運路線因面臨營運業者換手，路線可能調整的問題，在今年市長選舉期間成為候選人攻防焦點之一。謝指9026的問題，就是有問題還沒有解決，所以他希望和市府團隊相關主管，大家一起來了解一下狀況，並且能夠盡快解決。

王圳宏表示，9026的部分已經積極在協調，本周應該會有比較確定的方案能公告。有關R字頭的3條通勤公車路線也出狀況，本月20日市政府已經啟動備援計畫。

王圳宏說，交通處本周會再跟相關的業者，包括遊覽車業者、基隆客運及公車處研商，就明年1月1日假設基隆客運營運，有再改變的時候會立即應變。基本上相關的應變方案，目前都已在積極研議、協調中，請市民不用擔心，不會中斷行駛，確保市民公車通勤的權益。

基隆市長謝國樑今早和相關主管，和眾多上班族一起搭乘9026國道客運前往台北，了解實際狀況，研議解決方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早和相關主管，和眾多上班族一起搭乘9026國道客運前往台北，了解實際狀況，研議解決方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早和相關主管，和眾多上班族一起搭乘9026國道客運前往台北，了解實際狀況，研議解決方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早和相關主管，和眾多上班族一起搭乘9026國道客運前往台北，了解實際狀況，研議解決方案。記者邱瑞杰／攝影

國道客運 公車

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