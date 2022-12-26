謝國樑不到7點上班 一早搭9026國道客運 了解通勤族需求

基隆市長謝國樑上任後第一個上班日，今早不到7點就「上工」，和眾多上班族一起搭乘出面路線爭議的9026國道客運，了解實際狀況。交通處長王圳宏表示，9026的問題仍在協調，本周應會公告比較確定的方案。

謝國樑說，現在他都滿早就起床，會念聖經禱告。他也不是一天到晚都要在外面，但是一有需要就會在外面，多了解一下大家每天碰到的情況。只要大家在通勤方面有需要市府關心的，就會想要立即到現場去了解一下。

9026國道客運路線因面臨營運業者換手，路線可能調整的問題，在今年市長選舉期間成為候選人攻防焦點之一。謝指9026的問題，就是有問題還沒有解決，所以他希望和市府團隊相關主管，大家一起來了解一下狀況，並且能夠盡快解決。

王圳宏表示，9026的部分已經積極在協調，本周應該會有比較確定的方案能公告。有關R字頭的3條通勤公車路線也出狀況，本月20日市政府已經啟動備援計畫。