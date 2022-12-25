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宜蘭慈濟冬令物資發放 身障者現身說法鼓勵走出逆境
慈濟慈善事業基金會接連兩天在羅東、宜蘭聯絡處發放冬令物資，在冷冽氣候中，志工們結合農曆年與耶誕節氣氛，用心規畫義剪區、惜福區等，讓被照顧戶感受過節氛圍。唐先生與謝女士表示自己行動不便、受到許多人幫助，期盼未來也能透過自己的力量幫助他人。
慈濟在宜蘭長期照顧約1500戶弱勢家庭，志工準備豐盛蔬食餐盒、水果等伴手禮讓照顧戶帶回家享用，並送上物資卡，讓照顧戶可以前往指定超市採購民生物品，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀及部分鄉鎮長到場致意。
林姿妙感謝慈濟以「人饑己饑、人溺己溺」的精神，守護各地弱勢族群，勉勵大家勇敢面對挫折，讓苦難者有依靠；陳歐珀分享他經常思考怎麼讓大家更好，感恩慈濟人把快樂帶給別人，讓人心良善、社會祥和。
被照顧戶唐先生從小加入特技團演出，也曾與團員代表台灣出國比賽，更曾擔任武打替身演員，30年前拍攝影片時因意外導致下半身癱瘓，從此仰賴輪椅行動，慈濟人從2017年起關懷他迄今。
唐先生有特技表演專長，上台為大家表演精彩特技，鼓勵大家「挫折是人生最大的資產，不要怕挫折」，也說「逆境中才能激發自己的潛力，讓自己認清人生真諦」。
謝女士從小罹患小兒麻痺，要拄柺杖行走，但去年車禍手斷掉，讓她只能坐在裝上輪子的特製圓板凳上行動，原本她很擔心無法生活自理，卻因慈濟志工陪伴，讓她度過低潮，也不再擔憂。
謝女士離婚獨自扶養小孩，不向命運屈服，她投入志工服務，克服行動不便掃地、撿回收，想辦法幫忙弱勢，煮飯時會多煮給社區的獨居老人，還會織圍巾、毛帽給需要的人禦寒，鼓勵大家每天認真過日子。
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