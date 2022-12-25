兄弟接棒寫新頁 魏嘉彥接任魏嘉賢成新科花蓮市長

新科花蓮市長魏嘉彥今天從哥哥魏嘉賢手中接下市政棒子。他表示，將以愛花蓮的心，全力以赴與市公所同仁一起打拚，在哥哥打下的市政基礎上，持續推動各項市政發展，讓市民有感。

魏嘉賢6年市長任滿（含一任為補選2年），順利轉換跑道，以7000多票高票當選縣議員；魏嘉彥則是由縣議員轉選市長，在4人激烈競爭下脫穎而出，入主市公所，兄弟輪流執掌市政，也在花蓮市自治史寫下新頁。

今天下午在晶采聯營婚宴會館舉行新任市長就職典禮，多位貴賓出席，魏嘉賢也以卸任市長的身分參與，將印信交給弟弟。

魏嘉彥致詞時表示，過去6年在前市長魏嘉賢的帶領下，花蓮市的親子活動空間變多，與國際的交流更頻繁，基礎建設持續興建與改善，市民有目共睹，他會在前市長打下的基礎上，持續推動各項有利於市政發展及讓人民有感的政策。

未來4年，他會規畫讓花蓮市公園變得更有趣，也透過藝術裝置，讓市容更有特色，而花蓮市是縣內商業重展，他也誓言會全力推動商圈發展，並注意道路整平，給行人友善空間，更要重視淹水問題，讓市區排水幹線暢通。而守護長者，強化福氣站設施，導入老幼共學課程，也是他未來4年施政目標。

魏嘉賢6年任內舉辦太平洋縱谷馬拉松等多項賽事，讓花蓮成為運動觀光聞名的城市，魏嘉彥說，會持續推動全民體育，辦理各類型運動競賽，更要把佐倉運動園區打造得更完善，以「運動觀光、慢活城市」為目標，打造安全宜居、親子友善的城市。