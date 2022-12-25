寒流他露天柴火燒水洗澡 天行者裝淋浴間、熱水器送暖

近來寒流來襲，天氣冷吱吱，基隆暖暖區一名八旬獨居老翁，在露天的情況下，用柴火燒熱水洗澡，基隆市天行者慈善協會志工幫忙修繕老屋，已經完全淋浴間隔間，近期安排水電師傅進場安裝熱水器及洗衣機。

基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔，昨天帶領協會志工及愛心廠商，前往暖暖區幫忙80歲患有氣喘且行動不便的獨居老人，進行房屋修繕。協助室內電線抽換、電箱更新及淋浴間裝置，幫助阿伯改善居住環境，讓長者度過一個美好的平安夜。

執行長黃永翔表示，日前接到市府長照中心的轉介，表示個案生活困苦居住環境很差，經實際訪查後發現室內電線老舊，電箱開關疑似有短路，造成火花四濺燒起的痕跡，若不立即改善恐釀成電線走火意外。

黃永翔說，昨天房屋修繕已經將室內電線抽換、開關插座及電箱更新。另外，在日前訪視的時候，發現阿伯是在露天的情況下，用柴火燒熱水洗澡，但基隆長期下雨、氣溫寒冷，讓他無法洗澡，經修繕初步已經完全淋浴間隔間，也會在近期安排水電師傅進場安裝熱水器及洗衣機。