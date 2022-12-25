靈鷲山頒發普仁獎 基隆市表揚75名逆風飛翔小太陽

靈鷲山第20屆基隆普仁獎今天在長榮桂冠酒店，表揚75名得獎者。靈鷲山表示，得獎者都是品德優秀，無畏生活困難，活出光彩，創造動人故事的國中小學生。靈鷲山開山住持心道法師期許透過頒發普仁獎，讓善的循環、愛的力量，充滿社會各個角落。

靈鷲山表示，心道法師以關心、愛心、慈悲心服務社會，關懷生命，20年前創立普仁獎，成為善能量匯聚的平台。累計選拔出超過1萬名國中、小學生得獎，成為照亮自己，也照亮別人的普仁小太陽。

今年全台17區共有1147名國中、小學生參加普仁獎甄選，經過初選、複選作業，基隆市選出34名小學生、41名國中生獲獎。其中，銘傳國中曾文杰、中和國小賴鈞睿、碇內國小余孟璇、武崙國中趙翊婷入圍全國普仁獎。

今天在普仁獎頒獎典禮會場，另頒「推動品德教育楷模獎」給吉慶、德和及中和國小。今天是耶誕節，活動安排青年團大哥哥大姊姊，扮成耶誕老人發送禮物給孩子們，為現場增添溫暖、熱鬧氣氛。

代表受獎者致詞趙翊婷來自單親家庭，父親2018年過世，母親在基市府擔任臨時雇員，生活拮据，但她仍以正向態度面對生活困境，還會安慰母親要走出悲傷，乖巧又貼心。她說，現在只想好好讀書，考上理想高中，回報母親的恩情。

曾文杰8歲時父親過世，中國籍母親在加油站工作。他在學校功課品德優良，待人和善，擔任班長，是老師的好幫手。因為曾接受「兒福聯盟補貼的亞洲學舍」補習功課，現在常利用假日回學舍輔導學弟妹功課，也到老人之家當志工，回饋溫暖正面積極能量給社會。