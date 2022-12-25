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宜蘭12鄉鎮市代表會主席、副主席最新當選名單看這裡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣三星鄉民代表會主席及副主席選舉紛擾不休，最後由綠營陳世玉（中）及吳承修（左）當選正副主席。圖／翻攝自陳世玉臉書
宜蘭縣三星鄉民代表會主席及副主席選舉紛擾不休，最後由綠營陳世玉（中）及吳承修（左）當選正副主席。圖／翻攝自陳世玉臉書

宜蘭縣12鄉鎮市代表會新當選的主席、副主席名單出爐，各鄉鎮市當選人大致如預期，綠營鬧內鬨並傳出賄選疑雲的三星鄉民代表會主席及副主席選舉，最後由陳世玉及吳承修當選。

當選名單如下：

宜蘭市林智勇、吳建基；羅東鎮邱文生、李錫欽；蘇澳鎮歐進義、王明輝；頭城鎮楊碧村、游錫財；礁溪鄉游見璋、吳政展；壯圍鄉詹旺彬、吳旺水；員山鄉許芳明、林子凱；冬山鄉黃強呈、陳鏗芳；五結鄉林證梧、林益風；三星鄉陳世玉、吳承修；大同鄉賴文富、呂萬福；南澳鄉李元亮、林德富。

其中三星鄉民代表會共有11席代表，原本的代表會主席曾茂照遭到陳世玉挑戰，其間曾經傳出有人收買關鍵選票，後來又退回賄款，今天投票結果由陳世玉以6比5票打敗曾茂照，副主席由吳承修當選，陳吳兩人同屬民進黨籍，但這次都以無黨籍的身分登記參選代表。

2022大選 宜蘭縣選舉 宜蘭 南澳 羅東 賄選 蘇澳

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