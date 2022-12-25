宜蘭12鄉鎮市代表會主席、副主席最新當選名單看這裡

宜蘭縣12鄉鎮市代表會新當選的主席、副主席名單出爐，各鄉鎮市當選人大致如預期，綠營鬧內鬨並傳出賄選疑雲的三星鄉民代表會主席及副主席選舉，最後由陳世玉及吳承修當選。

當選名單如下：

其中三星鄉民代表會共有11席代表，原本的代表會主席曾茂照遭到陳世玉挑戰，其間曾經傳出有人收買關鍵選票，後來又退回賄款，今天投票結果由陳世玉以6比5票打敗曾茂照，副主席由吳承修當選，陳吳兩人同屬民進黨籍，但這次都以無黨籍的身分登記參選代表。