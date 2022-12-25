基隆民進黨與親民黨合作 搶攻正副議長

中央社／ 基隆25日電

基隆市議會議長、副議長將於今天上午改選。民進黨宣布與親民黨合作，議長推派民進黨籍市議員童子瑋，搭配副議長親民黨籍楊秀玉參選。

基隆市議會共有31席市議員，國民黨在第20屆市議員選舉拿下13席、民進黨12席、親民黨2席、無黨籍4席，藍綠均未過半。民進黨爭取到親民黨關鍵2席後，只要再有2席無黨籍市議員支持，就可拿下基隆市議會議長。

楊秀玉今天凌晨向中央社記者表示，經考慮許久，因與童子瑋有推動、監督基隆市政努力的共同理念，她認為不該有政黨之分，決定與童子瑋搭檔參選議長和副議長。

民進黨基隆市黨部與親民黨發布聲明指出，雙方針對基隆市政遠景進行溝通後，為組成超黨派、跨民意、跨理念的監督大聯盟，以市民權益為優先，並強化市議會監督市政的角色，將與親民黨合作，共同競選基隆市議會議長、副議長。

民進黨基隆市黨部表示，第20屆基隆市議會沒有任何政黨過半或取得絕對優勢，代表市民期待理性監督力量來代表民意。民主的實踐不應隨選舉結束而停止，將秉持「市民至上」原則，透過兩黨結盟，期許打造不分黨派、真正照顧市民，以基隆市政長遠建設為念的全民議會，為基隆市議會與市政監督注入新活水。

親民黨指出，雖然在兩岸關係的認同上與民進黨不同，但作為民意代表的責任是監督市政。議長、副議長是「民意代表的代表」，承載的民意份量不言可喻，樂見促成多元民意最大化，以監督制衡的角度，體現人民意志，也是基隆市地方政治史的創舉。

親民黨還強調，與民進黨在議長、副議長選舉合作，不代表親民黨將倒向民進黨的政治主張。親民黨會遵守中華民國憲法，以民為本、親民愛民的原則，為市民的最大福祉嚴厲把關。作為基隆市議會的關鍵少數，親民黨肩負民主多元化、為弱勢發聲的責任，也有決心扮演好市民最佳代言人的角色。

基隆 親民黨 民進黨

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