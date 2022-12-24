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林姿妙公布5名小內閣名單 林茂盛陞任副縣長

聯合報／ 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣副縣長林建榮（左）功臣身退，由秘書長林茂盛陞任。本報系資料照，記者林佳彣攝影
宜蘭縣副縣長林建榮（左）功臣身退，由秘書長林茂盛陞任。本報系資料照，記者林佳彣攝影

宜蘭縣長林姿妙順利連任，縣府今天公布5位小內閣名單，社會處長林蒼蔡、勞工處林文裕、秘書處長曾成陽、文化局長呂信芳均留任，其中副縣長林建榮功臣身退，秘書長林茂盛陞任，但他將暫代秘書長職務至明年1月16日。林姿妙將於明天主持布達及宣誓典禮。

林姿妙表示，過去4年因為整個縣府團隊的努力，取得許多優異成績，宜蘭縣在幸福城市的評比裡名列前茅，顯示每位同仁都很用心、很認真，每個局處都很棒。縣府小內閣人事以穩定為主，她特別感謝原副縣長林建榮，在其任內不吝向縣府團隊傳承多年公務智慧與寶貴經驗。

林姿妙說，縣府這幾年積極改善債務，長短債明顯減少， 推動各項縣民有感政策，2022幸福城市大調查中，宜蘭縣整體競爭力是非六都縣市第5名，施政力、社福力更名列非六都縣市第2名，全歸功所有同仁付出與貢獻。

林姿妙期許縣政團隊，在既有基礎之上，為了縣民福祉，繼續戮力從公，共同拚出宜蘭好生活。明天在縣民大廳宣誓就職後，前往縣府多媒體簡報室，主持副縣長及政務一級主管（首長）的布達及宣誓典禮。

縣府布達政務主管為副縣長林茂盛、社會處長林蒼蔡、勞工處長林文裕、秘書處長曾成陽，以及文化局長呂信芳，5名均為現任小內閣成員，副縣長一職由林茂盛陞任。

林姿妙 宜蘭 團隊

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