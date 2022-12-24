基隆外木山湖海路常崩塌 危及人車安全 將設防落石措施

基隆市外木山湖海路每逢大雨、颱風常有落石，本月初因鋒面連續大雨造成嚴重塌方，土石雖已清除。為免再崩塌危及人車安全，經協調，上方由林務局施作160公尺範圍的防落石措施，明年動工，約半年完成；下方臨馬路部分，由基市政府設防落石鐵隔柵欄，已開始興建，明年初可完成。

基隆市外木山湖海路往大武崙沙灘，及通往新北市萬金里、金山要道，也是旅遊熱點，人車很多。但在1.3公里及3.1公里處，常有落石發生，大雨或颱風常造成威脅，甚至交通中斷。

本月初基隆雨下不停，外木山湖海路1.9K落石嚴重，幾乎整個山坡都崩落，也造成道路受阻，幸好沒有人員傷亡。

民眾說，外木山遊客很多，尤其不少穿越性車流，只要有落石就險象環生，曾發生車子被落石砸中。

當地居民及商家都建議要整體防護作為，不是有落石才清，永遠清不完，也危險萬分，如今要做鐵欄阻隔應比較有保障，但重要的是上方要有防護措施及預警機制，避免大規模崩落。

立委蔡適應服務處表示，1.9K的落石目前已經清運大部分土石，但因地質結構不穩定的關係，邊坡還是會持續崩落服務處召集林務局、水土保持局、基隆市政府工務處、產業發展處，還有水保技師團研商整體復健工程。

經協調分為兩部份施作，上方由林務局羅東林區管理處負責，將進行約160公尺左右範圍的防落石措施，明年1月15日報請開工、作業，農曆年後動工，工期約180天。

下方臨路部分，由基隆市政府工務處負責，設置防落石隔鐵柵欄，市政府工務處已經在湖海路沿線陸續施工，防止落石影響行車的安全，用路人行經時要注意施工單位作業。

只要有大雨可能就有落石，消防局協助採取預防作業，在今年中請各單位會勘過，並出動空拍機在沿線約4公里的坡地空中勘查，高度約在300至400公尺之間，了解大石可能崩落的潛在地點，提供位置及數據做為施工參考。

消防局表示，湖海路一帶過去曾經發生過多次落石災害，透過無人機近距離的勘查，可以發現哪些部分會有較高的風險，坡地災害有順向坡、落石、土石流等各種災況，提早發現就可以提早因應。

工務處則認為，利用空拍機執行拍攝及建模作業，近距離觀察邊坡上岩塊狀況，希望利用科技設備補足人力無法近距離到達處所，並研判落石風險狀況，採取預警封路等作為。