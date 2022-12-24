公路局規畫台東元旦連假交通疏導計畫 籲請民眾配合

因應3天元旦連續假期返鄉及出遊車潮，交通部公路總局第三區養護工程處針對台東地區交通規畫疏導措施，包括替代路線、彈性調整號誌時制等，呼籲用路人配合疏運。

第三區養護工程處表示，預估12月31日至112年1月1日為返鄉及旅遊高峰、1月2日為收假高峰，省道台9線、台11線及台20線勢必湧入車潮，沿線熱區規畫警力指揮及路口手控號誌，並透過公路APP、CMS、警廣訊息傳播。

另假期出遊及收假高峰期，主要路段和風景區易造成交通壅塞，因此，已針對台東地區包括台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹及台11線各風景熱點，實施交管措施。此外，太麻里迎曙光、台東市海濱公園跨年活動，也安排交通疏導。

第三區養護工程處表示，呼籲民眾可在連假期間利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，此外，外出務必做好車輛保養及檢查。