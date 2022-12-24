台東「最高學府」聖誕前夕悠揚音樂迴盪千尺山谷

寒冷的天氣溫度下探10度以下，台東南橫山區海拔超過1千公尺、有「台東最高學府」之稱的霧鹿國小利稻分校今湧入近千人，參加「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」主辦的「kulumaha回家吧！唱我們的歌」音樂會。

去年霧鹿國小同學們向校方提出願望想要學習西方樂器並組樂團，校長郭惠珍積極找尋社會資源，最後在關山義消分隊長周福安的介紹下認識臺北的婦產科醫生林思宏。而林瞭解學習需求後，基金會除贊助學校購買樂器，連指導老師的鐘點費也一併「買單」。

去年簡單的音樂學習成果發表感動林思宏，當場允諾搭建大型表演舞台讓同學的努力被看見，今天聖誕節前夕讓同學們圓夢並找來專業表演團隊舞台交流。節目安排有霧鹿與利稻的同學、部落、歌手家家、彈頭、王宏恩等20組表演團體熱鬧上台開唱。

郭惠珍表示，當初得知林思宏要贊助樂團成立有點不敢置信，尤其不單買樂器補足需求而已，更是長年支付樂團老師的費用；霧鹿國小本校的同學有機會學習樂器，最後利稻分校的同學也央求要比照辦理。林思宏欣然同意還加碼學校成立包括攝影、美術等藝術課程開銷。

樂團老師們每週車程來回將近4小時以上，從花蓮、台東市區到霧鹿、利稻兩地指導同學學習。林思宏說，去年看到同學的「表演舞台」竟是座落在廁所化糞池上方整理而成，同學不畏艱難環境的學習精神所感動，於是在克服種種的問題後規劃辦理「kulumaha回家吧！唱我們的歌」音樂會，更邀請所有志同道合的好朋友包括就讀建中的同學「奧丁丁集團」執行長王俊凱一同上山響應。

郭惠珍說，此次音樂會感謝霧鹿國小和利稻分校所有同仁的努力完成所分配的工作，海端鄉公所和在地居民也全員動起來如同社區辦喜事般投入。音樂會有專業歌手團體的表演，讓同學無論是在舞臺的表現、演奏的技巧等都有很大的收穫。