台東市殯葬火化爐試俥 電腦儀控可服務大尺碼、改善空汙

台東市殯葬園區火化場整修建工程，首期機電、爐具、空汙設備更新，日前完工試車，新設備不僅加速火化效率，也可服務大尺碼亡者，更改善空汙，另祭拜廳、家屬休息區擴建明年中完工。市長張國洲直言這是卸任市長最欣慰政績，助縣民身後事更圓滿。

張國洲表示，市立殯葬園區火化場爐具老舊、火化速度慢，若無法因應當日火化需求，喪事祭儀都被迫後延，且舊爐具有體型限制，亡者體型過大，只能被迫改送花蓮玉里，這讓家屬治喪更辛苦，另火化場空汙年年被環保局罰款、也急需改善。

張國洲說，兩年前規畫改善工程總經費約1.5億元，雖然縣府協助爭取花東基金僅能補助7500萬，市公所配合款仍需7500萬，也有人建議是否再等1年、多爭取補助，但他認為這是最急迫需求、不宜再拖，決定立即編預算加速更新。

他說，新完工3具火化爐具及空汙、機電設備，本月20日試俥，這是市長任內帶領公所同仁共同努力的成果，讓他相當欣慰，也期勉同仁們在新市長陳銘風帶領下，繼續努力為台東市民謀福祉。