8年過去沒忘記！林右昌最後上班日守諾完成百歲阿公遺願

基隆市長林右昌昨天8年執政最後一天上班，他在臉書感性貼文，很有洋葱，他特別帶著自立書店創辦人陳上惠老先生的家人到基隆塔參觀，完成老人家的遺願。至於林右昌未來入閣之路，林右昌仍低調，「未來的事未來再說」。

林右昌昨晚貼文，昨天最後一天到即將完工的基隆塔導覽，其實是為了完成一位過世老人家的心願。他說，昨天帶著自立書店陳上惠老先生的家人以及地方仕紳來到基隆塔，因為陳老先生生前，他有答應要帶他來，所以今天帶著家人，一起來完成他的心願。

林右昌說，這座地標公共建築，能串接起市區與山城，讓大家看見不一樣的基隆，也是老人家生前所願。

這段因緣背後很有故事，陳上惠是有70多年歷史基隆自立書店創辦人，去年1月以103歲的高齡辭世，林右昌曾到靈前悼念，林右昌當時難過不捨說，「我曾與阿公約好一起搭地標豎梯上中正公園，可惜阿公等不到完工先走一步」，他允諾會完成與阿公的約定，讓地標豎梯順利完工。

陳上惠最為人稱道的是他的拿手絕活拉鋸琴，曾是義二路上最美、最悅耳的風景，很多基隆人經過市區都會聽到書店傳出的琴聲，但已成絕響。

老先生1945年隨部隊抵台，輾轉在基隆落腳、開書局，為振興戰後社會文風注入心力，已逾一甲子。他時常在成堆的書籍旁練琴，樂音悠揚於書海之間。他的孫女曾說，「爺爺也是這兒的風景」，林右昌也曾前往致貼百歲人瑞賀禮。

林右昌昨天完成陳上惠的心願，與陳的後代一起喝茶，顯得很開心。

由於外傳將入閣接交通部長或內政部長，林右昌昨天對未來要當什麼職務及位子沒有多談，只強調「未來的事未來再說」。他日前表示，卸任後最想做的一件就是好好回家睡覺，陪老婆。

走過75年歷史的自立書店，房屋漏水龜裂急需修繕，透過文化局的輔導提出「自立書店再生計畫」獲文化部補助一半經費。經過3年現況測繪、設計階段及細心花費時間，清點存放超過50年且數量龐大的物品，今年也開工整修。

文化局長陳靜萍說，義二路與信二路的交叉路口，過去被稱為義重町有「基隆銀座」美名，自立書店修復計畫不僅極具指標，同時也期望為地方街區文化復甦帶來示範效應，鼓舞更多人參與投入。