宜蘭藍結盟無黨角逐正副議長 綠推陳文昌、簡松樹迎戰

下屆宜蘭縣正副議長選舉，國民黨推張勝德參選議長，並建議副議長人選搭配無黨聯盟的陳漢鍾。至於民進黨尋求無黨聯盟合作未成，23日晚間召開黨團會議，決定推自家組合，由陳文昌與簡松樹角逐，黨團總召陳俊宇表示，若有議員願意支持民進黨的組合，樂觀其成。

宜蘭縣議會34席，國民黨13席、民進黨11席、無黨籍９席，以及正神名黨１席。國民黨角逐議長的人選是張勝德，黨團成員提議副議長找陳漢鍾；無黨聯盟日前開會決議，推舉陳漢鍾與國民黨搭配正副議長選舉。

民進黨23日晚間召開黨團會議，正副議長組合決定推出陳文昌搭配簡松樹。總召陳俊宇表示，簡松樹下屆為第二任議員，曾經擔任五結鄉長，適合作為副議長人選；11名議員僅林詩穎有事未到，她尊重黨團決議，在場的人無異議通過。