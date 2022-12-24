宜蘭藍結盟無黨角逐正副議長 綠推陳文昌、簡松樹迎戰
下屆宜蘭縣正副議長選舉，國民黨推張勝德參選議長，並建議副議長人選搭配無黨聯盟的陳漢鍾。至於民進黨尋求無黨聯盟合作未成，23日晚間召開黨團會議，決定推自家組合，由陳文昌與簡松樹角逐，黨團總召陳俊宇表示，若有議員願意支持民進黨的組合，樂觀其成。
宜蘭縣議會34席，國民黨13席、民進黨11席、無黨籍９席，以及正神名黨１席。國民黨角逐議長的人選是張勝德，黨團成員提議副議長找陳漢鍾；無黨聯盟日前開會決議，推舉陳漢鍾與國民黨搭配正副議長選舉。
民進黨23日晚間召開黨團會議，正副議長組合決定推出陳文昌搭配簡松樹。總召陳俊宇表示，簡松樹下屆為第二任議員，曾經擔任五結鄉長，適合作為副議長人選；11名議員僅林詩穎有事未到，她尊重黨團決議，在場的人無異議通過。
民進黨除了原本11票，還要再尋求7票，才有機會過關。陳俊宇說，黨團一直希望與無黨聯盟結盟，也釋出善意，原保留副議長的缺，留作後續有討論空間，然而無黨聯盟看起來已整合，民進黨也無法介入其運作，因此決定自推最適合人選角逐。
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