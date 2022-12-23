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基隆市議長之爭關鍵議員提6聲明喊話 藍綠都回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨議長提名人蔡旺璉（右）。圖／謝國樑辦公室提供
國民黨議長提名人蔡旺璉（右）。圖／謝國樑辦公室提供

基隆市議長藍、綠現任議長蔡旺璉、議員童子瑋競爭激烈，居關鍵的暖暖區無黨議員當選人陳冠羽今天發表6項議會改革聲明，向兩黨喊話。國民黨蔡旺璉表示，6訴求方非常有助於提高基隆的政治品質。民進黨基隆市黨部發表聲明，表示高度贊同。

基隆市議長藍、綠現任議長蔡旺璉、議員童子瑋競爭激烈，國民黨13席，民進黨12席，2席親民黨、4名無黨籍議員成兩方爭相拉攏對象。目前雙方輸贏評估可能在1、2票間。

暖暖區無黨議員當選人陳冠羽今天發表6項議會改革訴求，包括議長選舉不該只是檯面下的派系角力或利益交換，議長參選人應於議長選舉投票前「變更議程」，先公開進行「政見發表」等。

基隆市長當選人謝國樑及國民黨議長提名人蔡旺璉共同表示，王醒之及陳冠羽議員所提出來的6大訴求方案，非常有助於提高基隆的政治品質，也樂見基隆的民主政治能夠有新的表現，期盼未來市府能與議會攜手合作，一起改變基隆，一起讓基隆更好。

蔡旺璉指出，去年因疫情的關係將決議總質詢改為書面質詢，遭致各方批評，議會有深切反省，將來不會再有任何簡化執行的動作，要讓議員的質詢權利，徹底落實，發揮監督的責任。

謝國樑表示，自己作爲未來的基隆市長及議會的被質詢人，完全不需要議會做縮減或簡化的動作。不論任何理由，都應該讓議會的代議制度，能夠有充分充足的執行空間，這是作爲議長及市長候選人一定要承諾的一件事。

民進黨基隆市黨部今晚發表聲明表示高度贊同，也與民進黨的理念相符，樂見議會改革的聲音在本屆議會碰撞、交流，作為台灣頭的議會，成為台灣地方政治改革的火車頭，榮幸且驕傲。

針對議長參選人先進行政見發表的訴求，民進黨基隆市黨部表示欣見其成，樂見各黨派共同促成此地方政治先例。

民進黨基隆市黨部説，目前的議事透明度確實不足，需要強力的改革。若民進黨議長候選人順利當選，將盤點、重整議會進行議事紀錄的人力，在未來對每一場會議、專案報告進行清楚的預告、直播、出席公告與會後影音與文字紀錄，擴大市民在市政重大議題的參與程度。

民進黨議長提名人童子瑋（左）。記者游明煌／攝影
民進黨議長提名人童子瑋（左）。記者游明煌／攝影

民進黨 議員

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