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帶仕紳開箱基隆塔 林右昌：將成基隆、台灣國門地標

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
帶地方仕紳開箱基隆塔，基隆市長林右昌：將成基隆、台灣國門地標。記者游明煌／攝影
帶地方仕紳開箱基隆塔，基隆市長林右昌：將成基隆、台灣國門地標。記者游明煌／攝影

以港區「橋式起重機」為設計發想，構建東岸新地標的基隆塔，明年正式開放營運，基隆市長林右昌今天在卸任前帶著國策顧問童永、自立書店創辦人陳上惠的家人等地方仕紳，開箱搶先看，表示基隆塔不只是基隆地標，未來也會是台灣國門地標。

林右昌今天化身導覽員，先在基隆塔下方三角廣場簡報，隨後搭電梯上到塔頂端俯瞰景致，林右昌和大家合影留念，接著步行前往茶屋感受茶道文化魅力，再參觀主普壇中元祭祀文物館。

林右昌指出，除邀請地方士紳，同時他曾因對陳老先生的生前承諾要帶他來，今天幫他完成心願，基隆塔不只是基隆地標，未來也會是台灣國門地標。當國際郵輪當從外海進到基隆時，第一眼看到基隆塔，在任內今天最後一天上班日，把施政成果呈現給大家。

林右昌表示，基隆過去缺乏國際級地標，基隆塔未來是重要地景景觀，旁邊是郵輪旅運中心，基隆港在疫情前一年就有超過百萬人次郵輪旅客，未來觀光客消費就能往這帶動，未來從廟口商圈沿經哨船頭商圈，連結上到希望之丘。基隆塔是公共建築，下方與茶屋都是未來可招商空間，留待新任謝市長決定。

都市發展處表示，基隆塔工程現已完工驗收階段，特殊豎梯造型設計，將是全台首創依山傍海的特殊建築體，更是基隆港東岸的全新地標。未來郵輪進港第一眼，就可以看到這座造型特殊塔梯。完工後，觀光客可以直接乘坐電梯到主普壇，並藉由沿著山陵線興建的鵲橋，直通大佛廣場。

下方的三角廣場將成宛如歐洲魅力的城市廣場，提供各項戶外展演與市集使用。基隆塔與主普壇間的橫道，不僅可舉辦各種展覽或做為商業服務，更是360度遠眺基隆的最佳觀景地。主普壇前廣場結合茶屋，更可以成為假日市集，吸引旅客上山看船、喝茶並逛市集。

基隆塔工程已榮獲「2021致敬城鄉魅力大賞」競爭型計畫優等獎、「2021國家卓越建設獎」卓越獎的最佳規畫設計類等殊榮。未來不僅可以帶進郵輪旅客、也可把國際旅客與國內旅客，從廟口夜市擴展到市區各個地方，繁榮基隆市中心。

帶地方仕紳開箱基隆塔，基隆市長林右昌：將成基隆、台灣國門地標。記者游明煌／攝影
帶地方仕紳開箱基隆塔，基隆市長林右昌：將成基隆、台灣國門地標。記者游明煌／攝影
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帶地方仕紳開箱基隆塔，基隆市長林右昌：將成基隆、台灣國門地標。記者游明煌／攝影
帶地方仕紳開箱基隆塔，基隆市長林右昌：將成基隆、台灣國門地標。記者游明煌／攝影
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帶地方仕紳開箱基隆塔，基隆市長林右昌：將成基隆、台灣國門地標。記者游明煌／攝影
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基隆港 郵輪 林右昌

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