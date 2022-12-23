視察田寮河礫間處理廠 林右昌：將改善周邊居家環境

基隆市長林右昌今天最後上班日，由環保局長賴煥紘陪同，視察田寮河礫間處理廠試水運作，他說，水環境已經努力近5年，克服工程施作難度將漸露成果，期許多處礫間處理廠未來完成後，改善河川水質，大幅改善周邊居家環境。

林右昌指出，市府當初提出前瞻計畫的水環境整體整治計畫，主要有田寮河、旭川河、南榮河、西定河及牛稠港溪流入基隆港，都經過密集家戶，基隆市汙水接管率在非六都名列前茅，對於水質問題仍須加強努力，因此提出基隆港周邊地區全流域整治計畫。

這項整治計畫在田寮河旁，設置地下礫間處理廠，就是希望完成之後，要改善田寮河周邊水質，也一掃過去一到夏天炎熱產生惡氣情形，處理廠目前完工試水，他今天特前來看運作情形。

林右昌說，但這些無法一蹴可幾，基隆是發展早的城市，除在旭川河有座礫間處理廠，南榮河也有座礫間處理廠正在施工，這些礫間處理廠陸續完成後，大幅降低家戶排到河川的汙染源，也讓田寮河、旭川河、西定河的河水更加乾淨，大幅改善周邊居家環境。

環保局表示，市府為改善基隆港及河川水質，積極爭取全國水環境改善計畫經費，陸續推動田寮河、南榮河、旭川河、西定河等水質改善，分別規畫設置現地處理設施。

在下水道完成建置前，以河道截流方式將民生汙水，導入礫間處理設施，經過微生物處理方式分解汙染物，進而改善河川水質，並藉由水淨場上方空間，打造民眾休閒及近水環境。

前瞻水環境建設計畫，包含旭川河水質改善現地處理工程、南榮河水質提升現地處理工程、田寮河水質改善現地處理工程，以上工程及景觀預計將於明年6月前全數完工，配合中央預算規畫，預計於114年開始進行西定河水環境改善工程，進行西定河水質改善。

旭川河水質改善現地處理工程，可處理4500CMD生活汙水，主體工程進度已達100%，刻正進行試運轉階段；田寮河水質改善現地處理工程，可處理3400CMD生活汙水，主體工程進度已達82.65%，預計將於今年12月底前完工，並進入試運轉階段。