宜蘭「東海蔥王」林東海獲神農獎　縣長林姿妙贈匾額

宜蘭三星鄉農民「東海蔥王」林東海獲得第33屆神農獎，縣長林姿妙今到場恭賀，致贈「十大神農」匾額。林打造全自動科技溫室，對抗極端氣候與病蟲害，並研發新的品種，積極申請品種權，他表示得獎後會繼續努力。

農委會11月21日公布神農獎入選名單，縣府農業處指出，「十大神農選拔」由各地公所農漁會推薦至縣市府評選，再到中央參加全國選拔。今年全國選拔共57人參加，林東海脫穎而出並位居榜首。宜蘭自上屆謝政佐改良新品種九孔「文心鮑」得獎，已經連續兩屆有農漁民獲獎。

50歲的林東海表示，21年前他返鄉務農，近年來氣候變化越來越劇烈，農作物生長不易，他開始研究蓋網溫室，並與農委會、宜蘭大學、宜蘭縣府等機關合作，打造全自動科技溫室，用太陽能設備保護作物，架設氣象儀將資料傳回大學，促進研究。

林東海說，他利用微生物製劑取代農藥，以有機農業的方式對抗病蟲害，也已研發超過百餘種作物，最新的成果是耐旱的三星蔥，目前正申請品種權。林表示，品種權申請不易，得到神農獎之後還要打拚，「不能得到神農回來就不做了。」