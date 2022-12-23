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影／北部溫度降烏金來 基隆今年首艘1500尾烏魚進港

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝

今年台灣烏魚往年12月初就開始了，今年烏魚來得比較慢，而且繞到南部海域，過冬至以後，基隆漁船才在石門外海捕到，首艘烏魚昨晚在八斗子進港，共有1500尾，漁民小賺一筆，估計後續還有。

陳姓船主說，台灣烏魚往年12月初就開始了，今年烏魚來得比較慢，現在冬至才開始捕到，烏魚都先到南部，這次1500尾魚獲量還算少了， 後續應該還是會有烏魚來北部。

現正烏魚價格1尾300元以上，昨晚石門外捕獲的烏魚，進八斗子漁港，大概可賣30到40萬元，有一位魚商全包下。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，近兩個月來天氣很不穩定，尤其這2、3天溫度驟降，昨天晚上有一艘漁進八斗子漁港，捕到約1500尾左右，這是基隆今年第一艘捕到烏魚的，如果溫度再持續下降，可能還會有。

陳文欽表示，往年烏魚並不太會靠近北部海域，不太容易捕獲。近兩個月浪都很大，漁船很多夠無法出海，沒有什麼收入，希望再多來些烏金好過年。

基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝
基隆今年首艘1500尾烏魚昨晚進八斗子漁港卸貨。記者游明煌／翻攝

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