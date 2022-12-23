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花蓮林管處公私協力 首採「三明治復育法」回復海岸林相　

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林管處攜手台灣山林復育協會等團體，近日在七星潭海邊的防風保安林復育原生植群，首度採複層造林的做法，回復生物多樣性。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處攜手台灣山林復育協會等團體，近日在七星潭海邊的防風保安林復育原生植群，首度採複層造林的做法，回復生物多樣性。圖／花蓮林管處提供

花蓮林管處攜手台灣山林復育協會等團體，近日在七星潭海邊的防風保安林復育原生植群，首度採複層造林的做法，分三線種下數十種適地樹種，林管處表示，這是全國首例的三明治復育法，可以回復生物多樣性，重新找回花蓮海岸林相。

台灣山林復育協會執行長蔡志豪表示，以往的觀念濱海地區要種黃槿、欖仁、水黃皮或海檬果等海岸植物，但是透過野外調查、解析相關文獻，發現這類植物只適合在靠海的前30%至50%，如果全部種植濱海植物，反而減損生物多樣性發展，對生態造成不良影響。

花蓮林管處長黃群策說，感謝富邦金控贊助，讓林管處可以與相關單位嘗試全國首例的「三明治復育法」。先透過事前資料研究及花東海岸實地調查，再由台灣山林復育協會規畫、高山森林基地協助育苗，再由林管處與黑潮海洋文教基金會撫育，透過公私協力，培育適地適木的樹種。

日前在七星潭的編號2618號防風保安林舉辦舉辦「花蓮低地原生植群復育行動」，第一線種下文殊蘭、林投、草海桐及臭娘子等4種灌叢植物，共400多株，維持海岸林前線防風定沙功能，接著第二線種下前岸喬木植群，如欖仁、大葉山欖、瓊崖海棠及棋盤腳等，最後配置後岸榕楠林植群，包括大葉楠、皮孫木、菲律賓榕及樹杞等40多種，共272株。

林管處表示，過去海岸造林只種植單一濱海植物，這次首度採取三明治復育法，挑選適合海岸林環境的樹種，採複層造林，對於生物多樣性發展，具有正向成效。

花蓮林管處攜手台灣山林復育協會等團體，近日在七星潭海邊的防風保安林復育原生植群，首度採複層造林的做法，回復生物多樣性。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處攜手台灣山林復育協會等團體，近日在七星潭海邊的防風保安林復育原生植群，首度採複層造林的做法，回復生物多樣性。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處攜手台灣山林復育協會等團體，近日在七星潭海邊的防風保安林復育原生植群，首度採複層造林的做法，回復生物多樣性。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處攜手台灣山林復育協會等團體，近日在七星潭海邊的防風保安林復育原生植群，首度採複層造林的做法，回復生物多樣性。圖／花蓮林管處提供

花蓮

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