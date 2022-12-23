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舊正濱所轉型正濱遊客中心 將上網招標商業空間營運

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
舊正濱所轉型正濱遊客中心，將上網招標商業空間營運。圖／基隆市政府提供
舊正濱所轉型正濱遊客中心，將上網招標商業空間營運。圖／基隆市政府提供

為期兩個多月的「正濱搞烏龍」特展月底落幕，舊正濱派出所會延續活動的量能，轉型為正濱遊客中心，目前已完成招標條件，即將上網，未來1到3樓提供旅遊服務資訊，4到5樓作為商業空間營運，帶動在地觀光，活絡旅遊熱潮。

全新變身的基隆正濱遊客中心，展出日本經典漫畫「烏龍派出所」超級麻煩兼笑料製造者兩津勘吉，活動期間，復刻辦公室場景、派出所實景玻璃窗貼、階梯式地貼成為熱門打卡區，互動式體驗區充滿歡笑聲，滿版插畫牆、超大型地貼則是有不少民眾擺出千奇百怪的有趣POSE。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，正濱遊客中心在重新翻修後，榮獲2022國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，並已陸續舉辦了「基隆X日本地方亮點」分享會以及「正濱搞烏龍」動漫特展，這個空間已經「華麗轉身」成為服務核的遊客中心，也就是舊漁會大樓到阿根納、和平島的中繼點，未來將會提供觀光及旅遊服務資訊，帶動循環經濟跟深度旅遊。

曾姿雯指出，正濱地區一直是市府團隊深耕發展的觀光熱區，以台版威尼斯之名迅速竄紅的「正濱漁港色彩屋」為起點，到「海派浪漫光雕秀」，更有短短3天吸引近4萬人次的「大基隆。市」限定市集等，足見該區的觀光潛力不容小覷。

曾姿雯說，正濱遊客中心座落於街廓轉角的絕佳地點，落成啟用後設定作為正濱的遊客中心，目前已完成招標條件，即將上網，未來在1到3樓提供旅遊服務資訊，3到3樓作為商業空間營運，期盼能夠提升遊客觀光旅遊服務品質，進而帶動在地觀光，市府團隊未來也將會持續注入觀光量能，勢必能活絡該區旅遊熱潮。

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舊正濱所轉型正濱遊客中心，將上網招標商業空間營運。圖／基隆市政府提供
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基隆 和平島 正濱漁港

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