揮別基隆市府離情依依 林右昌：8年完成很多不可能任務

基隆市長林右昌執政8年將卸任，今天是市政府上班最後一天，他上午逐一到各科室道別，感謝同仁8年來的支持與付出，現場離情依依。林右昌說「8年來我們完成了很多不可能的任務」，鼓勵大家往前看，繼續為基隆的進步努力。

林右昌受訪表示，8年來，基隆市政府團隊工作做得非常的多，預算從165億增加到220億左右，預算和經費大幅成長，業務量當然增加很多，市政的成果是豐碩的，不過，同仁很辛苦， 謝謝同仁的辛苦，創造成基隆城市的願景和進步。

「好難過喔」有人和林右昌相擁告別，不捨市長要離開。林右昌從市府1樓市民服務中心開始，一個科室一個室科和同仁告別。大家搶著和林右昌合照，有的還準備「加油」、「真棒」牌子的道具，現場離情依依，充滿不捨，大家搶著和他拍照，還有人不捨紅了眼眶。

林右昌說，大家相處了8年都非常有感情，今天是上班最後一天，特別來感謝大家，離情依依當然是會有，但是他鼓勵同仁大家向前看，繼續推動基隆的進步，基隆的發展是大家從事公職共同的目標。

林右昌走進工商科時表示，「8年來我們完成了很多不可能的任務」，尤其在第一線的同仁各項服務都很貼心和細膩。接著到社會處時說，社會處每天晚上燈都還是亮的，同仁都還在努力工作，表現真的很讚。