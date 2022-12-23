影／蔣萬安借將宜蘭教育處長 林姿妙：縣市人才交流予以祝福

台北市長當選人蔣萬安周日走馬上任，今公布最後一波10位人事名單，包含向宜蘭縣政府借將教育處長王泓，接任體育局長。宜蘭縣長林姿妙對此表示，「縣市人才交流，我們都予以祝福」，其小內閣名單上任那天會公布。

王泓翔是國立政治大學教育系行政組博士，歷經宜蘭縣政府教育處長、新北市政府體育處副處長、新北市政府教育局科長及督學、教育部終身學習司專員、台北市政府教育局股長及科員。

蔣萬安表示，王泓翔從基層做起、歷練完整，接下來絕對能借重其專業，讓台北市的體育業務發展更順遂。宜蘭縣長林姿妙今出席活動受訪說，「縣市人才交流 我們都予以祝福」。

據了解，內定台北市副市長李四川上周到宜蘭拜訪縣長林姿妙，談妥等縣政府找到接替王泓翔職務的人，才捨得讓他離開宜蘭縣政府。

至於何時公布其小內閣名單，她說，上任那天就公布，被問及異動是否多，則回應「還好」，宜蘭縣政府局處首長認真努力、同仁也非常有向心力，會一起努力團結合作讓宜蘭更好。

另外，國民黨羅東鎮長吳秋齡勝選連任，選前疑送紅酒賄選案遭調查，地檢署昨偵結起訴，認為她涉犯選罷法投票行賄罪嫌，並提當選無效之訴。林姿妙對此表示，尊重司法。